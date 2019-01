PM PRENDE INDIVÍDUO POR TRÁFICO DE DROGAS NO SANTA MARIA

04/01/19 - 05:22:04

Policiais da Força Tática do 1°BPM, prenderam no final da noite desta quinta-feira (03) um indivíduo por tráfico de drogas no bairro Santa Maria, em Aracaju.

Durante patrulhamento na localidade, o Tático 16 visualizou um indivíduo tentando esconder algo no short no momento em que a viatura se aproximava.

Na abordagem, os militares encontraram dois pinos de cocaína e, após a consulta criminal, constatou que o mesmo possuía passagens pela polícia .

Diante da possibilidade de haver mais ilícitos em sua responsabilidade, os policiais do Tático pediram para adentrar a residência do suspeito.

Após a solicitação ser atendida, no quarto do suspeito foi encontrado quantidade considerável de cocaína e maconha. Em outro cômodo foi encontrada, dentro de uma lata de leite, cápsulas de cocaína vazias para embalagem e comercialização da droga.

Com informações e foto 1º BPM