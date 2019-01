Portal de compras centralizadas proporciona economia superior a R$ 88 milhões em 2018

A busca pela inovação tem sido um compromisso incessante na gestão do prefeito Edvaldo Nogueira. Este é um dos grandes desafios postos aos administradores na atualidade, diante do próprio avanço tecnológico que permeia toda a sociedade. Graças a essa determinação, ações como a implementação do portal de compras (www.aracajucompras.se.gov.br) promoveram, em 2018, uma economia superior a R$ 88 milhões em processos licitatórios, concorrências, dispensas e tomadas de preço, além de ampliar o acesso aos processos de compras municipais.

Conforme o secretário municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, Augusto Fábio Oliveira, a partir da informatização e publicização de todo o processo, dos 100 fornecedores que habitualmente participavam dos processos municipais, o número multiplicou-se para mais de 1.500, incluindo empresas de todo o país. “Esta é a demonstração de que a ampliação do acesso a estes processos de compra nos é muito positiva, já que, quanto maior a concorrência entre fornecedores, maior é a economia obtida”, argumenta o secretário.

Todo o processo é gerenciado pela Central de Compras e Licitações (CCL), que detém toda uma metodologia que favorece e dinamiza os processo de compra e, consequentemente, a economia obtida. “A economia alcançada nos processos de compra em 2018 vem do fato de o preço referencial ser o valor mínimo. A CCL trabalha com pesquisas de mercado realizadas pelos órgãos da administração municipal e a orientação é sempre negociar pelo preço mínimo”, salienta o coordenador da CCL, Rossini Espínola.

Ele complementa informando que os processos licitatórios realizados pela Seplog e Emurb, envolvendo obras e compras, alcançaram valores finais que trouxeram uma economia para os cofres municipais com montantes significativos. “As nossas equipes são orientadas a sempre garantir o melhor e mais vantajoso preço para administração municipal. Por isso estamos obtendo resultados positivos”, enfatiza o coordenador.

Transparência

Além dos ganhos logísticos e financeiros, o portal Aracaju Compras também se revela como um elemento fundamental para assegurar a transparência na administração municipal, uma vez que permite a todos os cidadãos acompanharem todos os processos envolvendo pregões, dispensas de licitação, concorrências e tomadas de preço. “Estamos seguindo à risca as determinações do prefeito Edvaldo Nogueira que nos impôs o desafio de inovar, redesenhar e redefinir processos para agilizar e reduzir custos. É nisso que toda a nossa equipe vem se empenhando nas mais variadas atribuições da Seplog”, conclui o secretário Augusto Fábio.

