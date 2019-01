VOU APROVEITAR O RECESSO PARA FISCALIZAR PRESÍDIOS, DIZ CAPITÃO SAMUEL

04/01/19 - 05:15:08

Mesmo de recesso, o deputado Capitão Samuel realizou nesta quinta-feira,03, uma visita técnica ao Presídio do Município de Estância, onde direciona o seu apoio ao sistema prisional.

Chegando ao local, o parlamentar percebeu que a estrutura física do presídio se encontra em excelentes condições de funcionamento, onde conta com 23 agentes prisionais concursados, mais 100 profissionais terceirizados, além de um trabalho excelente de higienização. Os profissionais que atuam no presídio trabalham com uma disciplina bastante rigorosa junto à comunidade carcerária, que tem culminado nos bons resultados daquela unidade.

Segundo Samuel o presídio de Estância é um exemplo para o estado. “Vou aproveitar este período de recesso para fiscalizar os presídios de Nossa Senhora da Glória, Tobias Barrteo e São Cristóvão. Afinal de contas, este é um dos papéis do parlamentar”, declara.

Fonte e foto assessoria