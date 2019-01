TRAFICANTE É PRESO COM DROGAS SINTÉTICAS EM PRAIA DE ARACAJU

04/01/19 - 13:25:05

Suspeito foi preso enquanto fazia o repasse da droga

Agentes de polícia do Departamento de Narcóticos (Denarc) prenderam na tarde dessa quinta-feira, 03, na praia da Cinelândia, na cidade de Aracaju, Felipe Gabriel Santos de Aguiar, de 30 anos.

No mês de outubro, agentes do Denarc haviam recebido denúncias anônimas sobre uma pessoa conhecida como “Felipe Magro”, proprietário de uma loja de equipamentos veiculares, localizada no conjunto Marcos Freire II, município de Nossa Senhora do Socorro, que frequentava a praia da Cinelândia, fazendo uso de um veículo Corolla, de cor preta, e vendendo drogas sintéticas (ecstasy e LSD) aos frequentadores da área.

Na tarde dessa quinta-feira, os policiais realizavam levantamentos na região e visualizaram o veículo estacionado na Cinelândia. Os agentes então realizaram uma campana e, pouco depois, um suspeito aproximou-se do veículo parado. Neste momento, o homem que estava dentro do carro, baixou o vidro e entregou uma embalagem plástica ao rapaz. Diante desta atitude, os policiais decidiram realizar a abordagem e flagraram o repasse de drogas sintéticas ao cidadão que havia chegado ao local.

De imediato, foi apreendido um total de 126 comprimidos de ecstasy, conhecido como ”bala”, e Felipe recebeu voz de prisão, sendo levado ao Denarc para as providências cabíveis.

Fonte e foto SSP