Vigilante contrata seguro de acidentes pessoais do Banese e é sorteado com R$ 20 mil

04/01/19 - 05:37:11

Erasmo Carlos Barbosa pagou uma única parcela de R$ 201,44 pelo seguro premiável do Banese

O vigilante Erasmo Carlos Barbosa, de 50 anos, contratou o Seguro de Acidentes Pessoais Premiável do Banco do Estado de Sergipe (Banese), o AP Premiável Banese, e foi sorteado com um prêmio no valor bruto de R$ 20 mil. Funcionário da empresa Pinheiro Segurança, Barbosa recebeu a premiação na manhã desta quinta-feira, 3, durante solenidade realizada na agência Dia do Banese, em Aracaju, onde realizou a contratação do seu seguro.

Cliente do Banese há 18 anos, Barbosa compareceu à solenidade acompanhado pela filha Larissa, de 11 anos. “Esse dinheiro chega numa hora muito boa, vou utilizá-lo para terminar a reforma da minha casa e trocar de carro”, disse o vigilante, que pagou uma única parcela de R$ 201,44 pelo seguro anual de Acidentes Pessoais do Banese.

O seguro oferece aos clientes que o contratam cobertura anual em casos de morte acidental e invalidez por acidente, além de sorteios mensais de prêmios pela Loteria Federal. No caso de Barbosa, que fez o seu seguro no dia 11 de setembro de 2018, ele tem cobertura garantida até o dia 10 de setembro de 2019, e continua concorrendo aos sorteios mensais.

Durante a entrega da premiação, o vigilante contou que fez o seu seguro com o funcionário da agência DIA do Banese, Wallace Pereira, e que o gerente geral da agência, José Dantas Rodrigues, foi quem o avisou de que havia sido sorteado. Além de Barbosa e a filha Larissa, participaram do ato da premiação funcionários da agência, o gerente geral Dantas Rodrigues, a coordenadora do Setor de Seguros de Pessoas da Banese Corretora, Cléssia Fonseca Rocha, e o assessor comercial da sucursal de Aracaju da Mapfre Seguros, Clédio Andrade.

Fonte e foto assessoria