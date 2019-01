APERIPÊ FUNCIONARÁ COMO FUNDAÇÃO DE CULTURA E ARTE

Aprovado na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), o projeto de lei 145/2018 de autoria do Poder Executivo, que transforma a Fundação Aperipê de Sergipe – FUNDAP em Fundação de Cultura e Arte Aperipê – FUNCAP.

De acordo com o texto, o objetivo é reestruturar, ampliar e aprimorar ainda mais os serviços prestados pela Fundação Aperipê. Com a transformação, caberá à Fundação Aperipê de Cultura e Arte, promover a gestão da política estadual de cultura; o fomento à cultura, às letras, às artes, à arte-educação, ao folclore e às manifestações artísticas e culturais populares.

Isso além da preservação, guarda e gestão do patrimônio histórico, artístico, cultural, arqueológico, paleontológico e ecológico; a administração dos equipamentos culturais e artísticos;a defesa e o aprimoramento integral da pessoa humana; a promoção e a conscientização pública para proteção do meio ambiente; valorização das peculiaridades regionais e do folclore do Estado de Sergipe.

A mudança prima ainda pela divulgação das atividades culturais de artistas sergipanos; promoção, organização, execução e administração, abrangendo operacionalização, de programas e projetos de desenvolvimento e expansão das ações e atividades de comunicação, através do sistema de Rádio, Televisão e Internet, prestando serviços de transmissão de sons (radiodifusão sonora) e de transmissão de sons e imagens (televisão e internet).

