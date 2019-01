Hospital Regional de Estância garantiu assistência a mais de 63 mil pacientes em 2018

05/01/19 - 06:55:46

O Hospital Regional Jessé Fontes, em Estância, unidade de média complexidade gerenciada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), encerrou o ano de 2018 com um saldo de mais de 63 mil atendimentos a usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) que buscaram assistência médico nas áreas Clínica, Pediátrica e Cirúrgica. Além disso, realizou 157 exames de ultrassonografia, segundo informou a superintendente do hospital, Luara Carvalho Araújo.

A especialidade Clínica liderou o atendimento, com 38 mil registros no ano e uma média diária de 115 pacientes assistidos. A área Cirúrgica atendeu demandas de 14.122 usuários e a Pediátrica de 10.836 pacientes, conforme dados informados pela unidade hospitalar. De acordo com a superintendente, os números retratam o esforço do governo do Estado de ofertar serviços de saúde de qualidade à população.

Exemplo desse esforço, como destaca Luara Araújo, foi a implantação no hospital de um aparelho de ultrassonografia, em meados do ano passado. “Desde então, melhoramos muito a assistência aos nossos pacientes, porque paramos de levá-los ao Huse para a realização do exame. Com isso, os usuários ganharam em conforto, mas principalmente em ter seus diagnósticos fechamos mais rapidamente, o que é essencial para o tratamento”, disse a superintendente.

Também em 2018, o Hospital Regional de Estância recebeu da Secretaria de Estado da Saúde equipamentos como monitores, respiradores, carro de emergência, cardioversor, além de cadeiras de rodas.

Fonte e foto SES