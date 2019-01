APÓS REFORMA, TTB SERÁ UM DOS MELHORES TEATROS DO BRASIL

Obra encontra-se com 60% dos serviços executados e a estimativa é de que seja finalizada no mês de abril

Palco dos principais eventos realizados no estado, o Teatro Tobias Barreto (TTB) está passando por uma ampla reforma com o objetivo de promover uma melhor acessibilidade, comodidade e conforto ao público sergipano. Iniciada no mês de outubro, as obras fazem parte de uma parceria entre o governo do Estado com as Centrais Elétricas de Sergipe (Celse). A obra encontra-se com 60% dos serviços executados e a estimativa é de que seja finalizada no mês de abril.

A parceria com a Celse se dá por meio de um Protocolo de Intenções, com vigência de cinco anos e orçada em 15 milhões, que também contemplou as reformas do Arquivo Público de Sergipe e da Biblioteca Pública Epifânio Dória.

Segundo a diretora do Teatro Tobias Barreto, Simone Fontes, a obra garantirá mais conforto e acessibilidade ao público sergipano. “Como o TTB estava há muito tempo sem reforma, foi necessário a revisão da parte elétrica e de todo o telhado. É uma obra de uma grande importância para todos, não só para a população que frequenta, mas também para os artistas locais e nacionais que vêm para nossa cidade, como para os produtores que trazem os artistas. É a nossa maior referência, é o maior teatro em Sergipe. O teatro, que já era lindo, agora vai ficar muito mais elegante e confortável ”, ressaltou a diretora.

A parceria firmada com a Celse visa à restauração dos prédios públicos como forma de preservação cultural do patrimônio histórico e social do Estado. Enquanto o Teatro passa pela reforma, os eventos agendados foram transferidos para o Teatro Atheneu, e para outros espaços da cultura, como o Centro de Criatividade.

A obra

Inaugurado em 2002, esta é a primeira vez que o local passa por uma grande reforma. Dentre as modificações, está o investimento em segurança, com o gradeamento do estacionamento. Além disso, serão melhoradas a central de refrigeração, as poltronas e os carpetes, além da parte cênica, telhado e pintura.

De acordo com o engenheiro responsável pela obra, Ricardo Rocha, a obra encontra-se na fase de maior concentração de serviços. “Nós chegamos ao pico da obra. Estamos trabalhando toda a troca do carpete e poltronas. As cadeiras e poltronas serão trocadas por novas. Na área da plateia, já estamos refazendo parte da pintura dos forros e trocando as luminárias, além da pintura desse forro. Inclusive, foi comprado pela Celse, um carpete que hoje é considerado o melhor do mundo. Na parte externa, nós estamos trabalhando também com a restauração da fachada, sem que isso modifique a arquitetura original do prédio É um obra moderna que irá restabelecer ao prédio todas grandes características que foram prejudicadas pela ação do tempo”, explicou.

Ainda de acordo com o engenheiro, após a obra, o TTB se destacará ainda mais na sua acústica e arquitetura. “Aqui é um dos teatros que têm uma das melhores acústicas consideradas no Brasil. Então, a gente teve bastante cuidado com isso, no intuito de preservar essa característica e até melhorá-la. A gente fez vários estudos, verificou o que há de melhor no Brasil hoje, e estamos implantando no teatro. Acusticamente, ele já é referência e se tornará uma referência ainda maior. A gente pode dizer que o Teatro Tobias Barreto vai ser um dos melhores do Brasil tecnicamente e arquitetonicamente”, frisou o engenheiro.

Pelo projeto, a área do estacionamento vai ser totalmente refeita. Foi feito um recuo na calçada para melhorar o fluxo de carros durante os eventos. O estacionamento vai ser pintado, com vagas numeradas, já de acordo com as normas de acessibilidade. Além disso, vai existir um portão de acesso para quem for fazer uso do teatro, no intuito de controlar quem entra e sai.

Outra novidade é que toda a internet do Teatro será via Wifi. Além da parte administrativa, terão acesso à rede, os camarins, a parte técnica e o público.

Acessibilidade

A adequação da acessibilidade é um dos grandes pontos fortes da obra. No fosso, será implantado um elevador, que vai levar o artista até o palco. Inclusive, em alguns pavimentos, os banheiros estão sendo acrescidos, juntamente com as portas e sendo instalados barras de apoio, com troca de revestimento, para que se adeque às questões de acessibilidade.

Orquestra

Tido como templo para cultura do estado, o Teatro Tobias Barreto é um dos espaços mais utilizados pela Orquestra Sinfônica de Sergipe (Orsse). Segundo o diretor artístico e regente titular da Orsse, Guilherme Mannis, a reforma foi pensada também para atender as necessidades do órgão.

“A Orquestra Sinfônica tem o Teatro Tobias Barreto como sua sede. A reestruturação de seus espaços de ensaio, bem como da Sala Principal e adequação de salas para estudo é fundamental na sua manutenção e para o oferecimento de grandes espetáculos ao público sergipano”, destacou o maestro.

Estrutura do Teatro

O TTB possui um sistema de iluminação sofisticado, controlado por mesa computadorizada, 1.328 poltronas, divididas entre plateia e mezanino, 11 camarins, seis salas para tradução simultânea, uma para ensaio de orquestra e uma para ballet, além de espaço para exposições, pequenas recepções, oficinas de teatro, estacionamento e área livre. As mudanças serão essenciais para o oferecimento de um espaço melhor para o público e os artistas.

