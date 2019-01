Capitão Samuel emite nota de pesar pela mote do sargento Aldo Bispo da Conceição

06/01/19 - 07:01:27

O deputado estadual Capitão Samuel (PSC), lamenta profundamente a morte do sargento da Polícia Militar, Aldo Bispo da Conceição, de 49 anos. O falecimento do militar aconteceu na tarde da sexta-feira (04), em uma barragem localizada no Povoado Cajaiba, no município de Itabaiana.

Segundo informações do sargento Eduardo (assessor), o sargento estava num momento de lazer com a família, quando entrou na barragem para buscar uma bola que o filho de 12 anos deixou cair no local. “Ele entrou na água para tentar recuperar a bola, mas infelizmente acabou se afogando”, resume.

O militar estava nas fileiras da corporação desde 1994 e era muito querido pelos colegas de trabalho, tendo passado por muitas unidades, hoje trabalhava no 8º Batalhão de Polícia Militar, localizado na capital.

Pedimos ao nosso bom Deus que possa confortar os parentes e amigos por tamanha perda irreparável, e que receba a sua alma no Paraíso Celestial, Samuel.

Capitão Samuel Alves Barreto

Deputado Estadual

Fonte: Assessoria parlamentar