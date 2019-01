REDE ABRE PROCESSO DE EXPULSÃO DE VEREADOR DE ESTÂNCIA

06/01/19 - 07:10:07

Nós do partido Rede Sustentabilidade, diretório municipal de Estância/Sergipe, no uso de nossas atribuições legais, estamos encaminhando à sociedade e a quem interessar, a nossa posição interna quanto aos últimos acontecimentos ocorridos e provocados unicamente pelo vereador Dionísio Neto, candidato pelo partido que subscreve, nas eleições municipais de 2016, cujo ações reiteradas ferem gravemente o nosso estatuto e consequentemente a vida interna partidária, sendo as mesmas dignas de uma resposta à altura da sua gravidade .

O citado edil desde a sua eleição tem sido inerte à vida partidária, negligenciando os filiados e suas opiniões, faltando ações e eventos estaduais e locais, como podemos citar as diversas reuniões ordinárias (mensais) e extraordinárias, deixando assim de interagir e atualizar-se das informações necessárias ao bom convívio partidário, em seu mandato, individualista e contraditório, sequer consulta ou aceita colaboração das instâncias partidárias, salvo no caso da polêmica PL 74/2018.

Em meados de maio, em rara participação na reunião interna, o mesmo, citou do desejo de apoiar uma candidatura interna (estanciana) ao legislativo estadual e cogitou colocar seu nome à disposição do partido à candidatura a deputado federal, sugestão que foi aprovada pelos presentes e após desistência de sua candidatura, internamente, manteve-se firme na a proposta de apoio da candidatura a estadual própria (do Rede) ao mesmo tempo este já destoava do pactuado apoiando a candidatura da hoje deputada estadual Janier Mota (PR) de Itabaianinha, fato que deixou atônito os membros do partido estadual e municipal, setores da imprensa, políticos e sociedade local, além de aderir abertamente às campanhas de candidatos diversos a exemplo do governador Belivaldo Chagas( PSD) presidenciável de Jair Bolsonaro ( PSL), tais fatos ensejaram em um dossiê que fora entregue para conhecimento aos membros da executiva estadual que por obrigação devem em tempo agir de acordo com o estatuto .

Após eleição, o mesmo além de insinuar inaptidão política do partido por não ter atingido a cláusula de barreira, fato que não impede a existência legal partidária, e desrespeitar seus militantes e a luta nacional pelo fortalecimento da agremiação, recentemente, mais precisamente dia 28/12/2018, encaminhou à presidente municipal Maria de Fátima Moraes, a sua carta de desfiliação que de pronto, fora publicitada em grupos de rede sociais do partido e outros de interesse político, virando até matérias jornalísticas, onde não obstante o mesmo discorre sobre seu futuro em outras agremiações e ignorando, como sempre, qualquer diálogo com as instâncias partidárias. Diante disso, em reação imediata o mesmo fora excluído das mídias partidárias gerando desgaste da sua imagem quanto agora ex-membro da agremiação.

Destarte, em reunião ordinária com data de 04/01/2019, nós membros do diretório municipal, e filiados presente, decidimos por unanimidade encaminhar o processo de expulsão do parlamentar Dionísio de Almeida Neto, homem público eleito por este partido e ao mesmo tempo em nome da ordem legal, balizado na lei dos partidos políticos ( lei 9096/95) em seu artigo 22-A, que discorre sobre as hipóteses de desfiliação sem justa causa, no instituto da fidelidade partidária além do reiterado descumprimento do estatuto interno do partido Rede Sustentabilidade.

Diante dos fatos acima narrados o partido político REDE SUSTENTABILIDADE, devidamente representado, e em busca da honra dos seus filiados, estará requerendo judicialmente o seu mandato na câmara municipal de Estância/Sergipe, através de uma Ação declaratória de perca de mandato eletivo por infidelidade partidária, bem como o reconhecimento da ofensa ao estatuto partidário, ao artigo 22-A e a consequente a aplicação do artigo 26 da lei dos partidos políticos.

Fonte Rede Sustentabilidade