Amese diz que escolha do novo comandante do CBM foi excelente

07/01/19 - 09:49:30

A Associação dos Militares do Estado de Sergipe (Amese) está parabenizando o governador Belivaldo Chagas pela escolha do novo comandante do Corpo de Bombeiros Militares do estado de Sergipe.

A diretoria da Amese diz que “a escolha do coronel Mateus para ser o comandante e do coronel Henrique, para o sub-comandante foi excelente, pois trata-se de dois homens íntegros e com certeza farão um bom comando”.

A Amese diz ainda que a associação está aberta ao diálogo com o comando para que possa dialogar e discutir as reivindicações dos bombeiros militares.

Da assessoria