BBB19: Confira a data de divulgação dos participantes. Nomes serão revelados no dia 9 de janeiro, ao longo da programação da Globo

07/01/19 - 17:11:09

Esse momento é nosso! Nesta quarta-feira, 9/1, a partir do primeiro intervalo do Vídeo Show, você vai descobrir quem vai embarcar na nave louca do Big Brother Brasil. A revelação foi feita nesta segunda-feira, 7/1, pelas apresentadoras do Boletim BBB Vivian Amorim, Ana Clara, Fernanda Keulla, Tati Machado e Tata Dias.

Mas não é só isso! Ao longo de toda a programação, você vai poder conferir ao vivo, no Gshow e no Globoplay, uma Mesa-Redonda especial. Sem esquecer, é claro, de toda a programação da #RedeBBB, que nós já anunciamos por aqui. Se liga:

Boletim BBB: segunda, quarta e sexta, às 13h nas redes sociais do programa (Twitter, Facebook e Instagram), com entrega de spoilers, novidades, conversa com os eliminados, e tudo em tempo real!

Bate-Papo BBB: terça-feira, com o eliminado, revelando as primeiras impressões do brother logo depois de sair da casa. No Gshow e no Globoplay.

E a novidade! A Mesa-redonda BBB, que agora vai acontecer às quintas, vai rolar após o término do programa, no Gshow 😍