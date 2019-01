Bloco dos estudantes irá premiar as três melhores fantasias do Carnaval em São Cristóvão

07/01/19 - 13:22:11

O Bloco dos estudantes irá participa pela segunda vez do maior carnaval de Rua de Sergipe, o Carnaval dos Carnavais, em São Cristóvão. Mesmo sendo um bloco tão novo, vem tomando o protagonismo no carnaval da cidade histórica. Estreado no ano passado, o Bloco trouxe novidade: homenageou a estudante Jucimara Silva Conteira Santos, vencedora da V Olímpiada Nacional de Língua Portuguesa. Esse ano existe um grande suspense para saber qual aluno será homenageado, mas essa não é a única novidade, o bloco irá premiar os foliões.

A idéia de premiar os foliões é para democratizar o evento para todos os públicos. Esse ano não teremos camisas, desta forma, estaremos criando oportunidade para que todos possam se divertir e usar as imaginações. O Bloco dos estudantes irá criar a tradição para que os outros blocos também venham premiar os foliões que estiverem com fantasias lindas, criando uma enorme expectativa a cada ano.

“O Bloco veio para ficar e criar tradições. Esse ano estamos cheios de novidades, iremos premiar as três fantasias mais bonitas entre os foliões no Bloco dos Estudantes, as premiações serão em dinheiro e alguns brindes, ainda estamos decidido os valores das premiações com os patrocinadores do bloco” disse Nélio, idealizador do Bloco.

Assessoria/Bloco dos Estudantes