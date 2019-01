BOMBEIROS REGISTRAM 3 VÍTIMAS DE AFOGAMENTO NO FIM DE SEMANA

07/01/19 - 14:38:43

As equipes de mergulho do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) resgataram, no último final de semana, três corpos de vítimas de afogamento na capital e no interior. A primeira ocorrência foi na Barragem do Brito, em Itabaiana/SE, em que um homem desapareceu enquanto nadava.

“Fomos acionados na tarde de sexta-feira (04) e fizemos um mergulho durante quatro horas, mas não obtemos êxito. Então voltamos na manhã do sábado (05) e encontramos o corpo, que foi deixado com a Polícia Militar”, afirma o tenente BM Sinério dos Santos.

Ainda no sábado, os mergulhadores recuperaram o corpo de um turista que fazia uma selfie na ponte da Atalaia Nova, Barra dos Coqueiros/SE, quando caiu e morreu afogado. O corpo foi encontrado à tarde, na boca da barra do Rio Sergipe, em Aracaju/SE.

Já no domingo (06), os bombeiros resgataram o corpo de um homem de 57 anos que morreu afogado na Barragem da cidade de Cumbe/SE. “Fomos acionados pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP). Nos deslocamos até o município e fizemos o mergulho, até encontrarmos o corpo. Segundo informações, ele estava brincando com os amigos e teria consumido bebida alcoólica, quando foi fazer uma travessia e não aguentou. Entregamos o corpo à polícia”, ressalta Sinério.

Fonte e foto: CBMSE