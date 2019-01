Cursos profissionalizantes e pré-seleção para entrevistas de emprego continuam

07/01/19 - 16:21:55

A ação do Movimento Pró-Emprego desta segunda-feira, 07, foi realizada no conjunto Marcos Freire III, atendendo a comunidade local e adjacências

O município de Nossa Senhora do Socorro iniciou a segunda semana de 2019 oportunizando qualificação profissional e pré-seleção para entrevistas de emprego para milhares de socorrenses. Na manhã desta segunda-feira, 07, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Trabalho (Semtrab), realizou mais uma ação do Movimento Pró-Emprego 2019.

Logo no início da manhã a população do Marcos Freire III e adjacências se concentrou na quadra de esportes da Escola Municipal Manoel Cunha para garantir senha e usufruir dos serviços ofertados. De acordo com o secretário de Trabalho, Alessandro Santos, a estimativa é de que 8 mil vagas sejam preenchidas no primeiro semestre de 2019, 50% somente neste evento.

“Hoje é o quarto dia da edição do movimento Pró-Emprego. Até o momento analisamos de forma positiva, haja visto que já atendemos a sede do município, Piabeta, Taiçoca de Fora e hoje o Marcos Freire III, sem nenhum tipo de problema. Amanhã estaremos no Parque dos Faróis e na quarta-feira no conjunto Jardim. Isso mostra que a população tem sido beneficiada desde o início da gestão do prefeito Padre Inaldo com oportunidades de qualificação profissional e indicação para o mercado de trabalho”, disse Alessandro.

Na ocasião, o secretário também trouxe um dado importante para o município. “Dados apresentados pelo Ministério do Trabalho apontam que 9 mil socorrenses conseguiram emprego de carteira assinada, o que em dois anos de gestão é um dado extremamente positivo. Isso é fruto do trabalho de capacitação profissional que a Prefeitura vem fazendo dentro do município, uma gestão que, de fato, se preocupa com o desemprego”, finalizou o secretário.

Desde o dia 02 de janeiro as ações estão sendo realizadas em diversos pontos do município e seguem até esta quarta-feira, 09. Ao todo estão sendo ofertados 40 cursos profissionalizantes, entre eles, eletricista, informática básica e avançada, bombeiro civil, auxiliar administrativo, cabeleireiro, promotor de vendas, operador de caixa, frentista, auxiliar de produção, entre outros.

Fonte e foto assessoria