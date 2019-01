Eduardo Amorim emite nota de pesar pelo falecimento de Alice Fabiana

07/01/19 - 08:42:01

Foi com muito pesar que recebi a notícia do falecimento da jovem Alice Fabiana, filha do vereador por Aracaju Dr. Manuel Marcos. Ela foi vítima de um mal súbito na cidade de Maceió, neste domingo (06), onde passava férias. Neste momento de profunda dor, externo minhas condolências aos familiares e amigos, em especial ao amigo Dr. Manuel Marcos. Que Deus dê o conforto necessário a cada um. Tenham certeza que Alice Fabiana está com Deus, porque esse é o destino daqueles que nos fizeram felizes nesta vida.

Senador Eduardo Amorim