Festa do Sagrado Coração de Jesus vira Patrimônio Histórico do Estado

07/01/19 - 15:58:39

O merecido reconhecimento para uma celebração que é tradicional nos festejos religiosos em Sergipe. Assim pode ser entendido a Lei nº 8.487/2018 que declarou a Festa do Padroeiro Sagrado Coração de Jesus, do Município de Ribeirópolis, como Patrimônio Histórico, Cultural e Religioso do Estado.

A Lei foi aprovada no final do ano passado, mas passa a valer a partir de agora, através da sanção do governador publicada no Diário Oficial desta segunda-feira, 7. Com isso, a Festa passa a integrar o calendário oficial do Estado de Sergipe e terá maior facilidade para a captação de recursos para sua realização.

Autor da propositura, o deputado estadual Georgeo Passos destacou a importância desse reconhecimento, lembrando que a cidade de Ribeirópolis tem um dos maiores percentuais de católicos na sua população. “Todos eles ficam felizes agora com a conquista desta Lei”, afirmou o parlamentar.

“É uma celebração que reúne os católicos de Ribeirópolis e também de vários municípios da nossa região. Ou seja, além da sua importância religiosa, a Festa do Padroeiro Sagrado Coração de Jesus traz também uma relevância turística e econômica. E isso fica evidenciado com a concessão deste reconhecimento”, celebrou o deputado.

Por Daniel Soares

Foto assessoria