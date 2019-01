Nova superintendente do Samu destaca prioridades de sua gestão

07/01/19 - 16:39:57

A enfermeira e ex-secretária de Estado da Saúde, Conceição Mendonça, é a nova superintendente do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Sergipe (Samu 192 Sergipe). Ela assumiu o cargo nesta segunda-feira, 7, após ter aceitado o convite formulado pelo próprio governador Belivaldo Chagas. Suas duas metas prioritárias são a valorização do profissional do Samu e a melhoria da qualidade da assistência pré-hospitalar.

Para ela, a volta ao Samu é um momento especial em sua vida. “Estou retornando à minha casa, sou servidora pública com mais de 20 de experiência na rede de urgência e emergência. Temos uma missão árdua, que é a de integrar todos os processos de regulação e consolidar o programa de educação permanente, porque não acredito em saúde pública sem educação”, disse.

Em relação à valorização do servidor do Samu, a nova superintendente explicou que sua meta é acolhê-los. Para ela, são trabalhadores diferenciados, que precisam ser cada vez mais reconhecidos enquanto profissionais salvadores de vida para daí, chegar à segunda grande meta, que é a de melhorar continuamente a qualidade assistencial do Samu.

Trajetória

Conceição Mendonça acumula uma trajetória profissional de muito sucesso. Com dois meses de formada, assumiu a coordenação de Enfermagem do Hospital de Cirurgia. Foi uma das responsáveis pela organização e criação do Centro de Trauma do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), assumindo a coordenação de enfermagem daquela unidade por oito anos.

Foi também uma das responsáveis pela criação do primeiro Samu habilitado pelo Ministério da Saúde no país, que foi o de Aracaju, levando o modelo para cerca de 60 Samus da nação, experiências que somadas a levaram ao posto de consultora do Ministério da Saúde, bem como ao cargo de coordenadora da Força Nacional do SUS.

Em 2015, Conceição Mendonça assumiu a superintendência do Samu 192 Sergipe, cargo que ocupou até março de 2016, quando foi nomeada secretária de Estado da Saúde, comandando a pasta até janeiro de 2017.

Fonte e foto assessoria