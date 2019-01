Palestra Beneficente Inteligência Financeira vai ensinar a como lidar com o dinheiro

07/01/19 - 09:58:02

Nesta terça-feira em Aracaju Palestra Beneficente Inteligência Financeira vai ensinar a como lidar com o dinheiro para alcançar o sucesso

Palestra ministrada pelo Coach, Trader do Mercado de Ações e Hipnoterapeuta Marcio Vinicius acontece nesta terça-feira, 08 de janeiro no Go Inn Hotel Aracaju

O ano é novo, mas as preocupações são bem antigas, principalmente quando o assunto é vida financeira. O ano passado não foi fácil para o país, de acordo com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), o número de inadimplentes do país subiu para 6,03% chegando a 63,1 milhões em novembro. O número assustador se deve principalmente a alta taxa de desemprego, mas é justamente em situações de dificuldade e crise que surgem grandes líderes e pessoas de sucesso, que chegam lá mais rápido se souberem as exatas técnicas e ferramentas para virar o jogo financeiro, elementos que fazem parte do Curso Inteligência Financeira de Marcio Vinicius, Coach, Master Trainer, Treinador do Instituto Mindset, Hipnoterapeuta, Analista Comportamental e Trader do Mercado de Ações.

A palestra que acontece nesta terça-feira (08), em Aracaju é baseada em um método para reprogramar as crenças para conquistar a tranquilidade financeira. “Não precisamos de motivação, o que precisamos é de técnicas e ferramentas práticas para realizar nossos maiores sonhos, no Curso Inteligência Financeira, aprendemos de forma prática e vivencial sobre como lidar com o dinheiro de forma inteligente, estruturando a mente dos alunos para que eles possam alcançar seus resultados de forma mais rápida e reprogramem suas crenças limitantes sobre dinheiro instaladas desde a infância”, explica o Coach Marcio Vinicius.

Ele afirma ainda que o treinamento não se resume a planilhas e investimentos, mas um dos pontos altos é o trabalho do lado emocional. “O dinheiro e a forma como cuidamos dele, depende das nossas emoções e programações instaladas no nosso subconsciente. Além das técnicas quero passar o que de fato fará as pessoas serem ‘ricas’ nas suas possibilidades e não nas suas limitações”, destaca o Coach.

As inscrições estão abertas através do whatsapp (79) 99199-5151. As vagas são limitadas.

O que: Palestra Beneficente Inteligência Financeira

Quando: 08 de janeiro ás 19h30.

Onde: Go Inn Hotel Aracaju- Rua Alferes José Pedro de Brito, 50. Farolândia.

Inscrições: whatsapp (79) 99199-5151

Entrada: 2 kg de alimentos não perecíveis. Os alimentos serão doados para a Instituição Obra Nossa Senhora de Fátima- Aracaju.

Fonte: Rodrigo Alves