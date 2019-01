SEPULTURA É ABERTA, CAIXÃO FICA EXPOSTO, MAS SEM CORPO

07/01/19 - 08:11:31

Um caixão exposto no cemitério São João Batista em Aracaju, está assustando as pessoas por estar para fora da sepultura.

O flagrante foi feito pelo radialista Alex Carvalho, no Jornal da Vida, na manhã desta segunda-feira (07) quando fazia uma reportagem na região, quando resolveu visitar o túmulo de seu pai. Ao chegar ao cemitério, o radialista se deparou com um caixão aberto, com algumas vestes mas sem o corpo.

O caixão estava aberto como se alguém tivesse retirado o corpo e levado, deixando as vestes. Outro fato que chamou a atenção foi que o caixão aparentemente é novo, ou seja, deve ter sido sepultado recentemente.

Logo em seguida, após o registro do fato, os coveiros informaram que o corpo foi retirado, já que se passaram dois anos e ai o corpo é retirado, só que o servidor foi atender a outra situação dentro do cemitério e o caixão ficando aberto e exposto.