EDVALDO SANCIONA LEI QUE CRIA O BAIRRO DOM LUCIANO, ZONA NORTE

08/01/19 - 05:40:34

Novo bairro compreende região do loteamento Pau Ferro

O prefeito Edvaldo Nogueira sancionou, nesta segunda-feira, 7, a lei que cria o bairro Dom Luciano, na região conhecida atualmente como loteamento Pau Ferro, que pertencia ao bairro Cidade Nova, na Zona Norte do município. O projeto, que homenageia o arcebispo emérito de Aracaju, Dom Luciano José Cabral Duarte, foi de autoria do vereador Elber Batalha Filho.

“Dom Luciano foi um dos maiores líderes religiosos de Sergipe, um homem inteligente, um orador impressionante e que teve grande preocupação com a Educação do nosso Estado. Ele foi, inclusive, um dos fundadores da Universidade Federal de Sergipe. Por isto, fiquei muito feliz com esta homenagem muito merecida”, afirmou o prefeito.

A criação do bairro tem como finalidade o planejamento urbano, o delineamento de uma política mais equitativa de distribuição dos equipamentos urbanos da cidade e facilitar o desenvolvimento de projetos para a região, conforme descreve a lei.

Dom Luciano José Cabral Duarte nasceu em Aracaju em janeiro de 1925, foi bispo auxiliar de Aracaju e assumiu a titularidade da Arquidiocese, permanecendo na função de 1971 a 1998. Chegou ainda a ser presidente da Câmara de Ensino Superior do Conselho Estadual de Educação, liderando o trabalho para a constituição da Universidade Federal de Sergipe. Era também membro da Academia Sergipana de Letras. Ele faleceu em 30 de maio do ano passado.

Por Valter Lima

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA