1ª exposição em parceria dos artistas plásticos , Marina Andrade e Vilson Souza

08/01/19 - 14:37:47

O Vernissage será na Galeria de Arte Álvaro Santos , na Praça Olímpio Campos -Centro, no dia 9 de Janeiro, às 19 horas. Os artistas mesmo distante encontram-se com seus elementos da Natureza e com suas Cores forte.

A sergipana de Pedrinhas, Marina Andrade radicada na Bahia que trás onze telas . Tem encantado com suas belíssimas obras de efeitos de linhas , juntando as cores e elementos da Natureza por onde passa.

O baiano de Buerarema e sergipano de coração Vilson Souza formou-se em Jornalismo pela Unit/SE, na década de 80. Em paralelo fez o curso básico de pintura com o artista plástico sergipano Adauto Machado. Anos depois muda-se para Berlim e dá seguimento às artes com o professor Wolfgang Watzlaw . E em seus 20 anos na Europa, participou de trinta exposições individuais e coletivas.

Ele trás na sua nova fase trabalhos ligados à proteção dos manguezais em forma de corpos de mulheres. Com treze obras, faz protesto contra a depredação dos manguezais, o berçário de muitas espécies da fauna e flora marinha no Brasil e no mundo.

Os dois artistas Marina e Vilson se juntaram para divulgar as relações de elementos existentes em comum nos seus trabalhos.

Estando ela em Salvador e ele em Berlim , ambos são influenciados pelas terras do Nordeste brasileiro.

Marina saiu do interior de Sergipe no começo dos anos 70, para estudar Ciências Contábeis, na UFBA , em Salvador. Após concluir os estudos, se interessa pela Arte. Três anos depois entra para então Escola de Belas Arte , sem concluir. Mas, não abandona o seu interesse pela pintura. E ingressa na Escola das Artes, em Salvador, dirigida pelo artista sergipano Ailton Lima . Realizando várias exposições na Bahia e Sergipe.

