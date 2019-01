Fundação Estudar abre inscrições para seu programa de bolsas de estudo Líderes

08/01/19

Fundação Estudar abre inscrições para seu programa de bolsas de estudo Líderes Estudar 2019

Além do apoio financeiro, organização oferece programas de desenvolvimento e mentoria aos jovens selecionados

A Fundação Estudar abre as inscrições para o Programa Líderes Estudar 2019, seu conhecido programa de bolsas. Podem se candidatar jovens de 16 a 34 anos, matriculados, em processo de aceitação ou cursando o ensino superior em uma das quatro categorias de bolsa: graduação completa no Brasil, intercâmbio acadêmico de graduação ou duplo diploma no exterior, graduação completa no exterior e pós-graduação no exterior.

Mais do que o apoio financeiro, o principal benefício para os selecionados é fazer parte da Comunidade de Líderes Estudar – rede de talentos da organização que tem como missão contribuir para grandes transformações no Brasil em diferentes setores. Eles têm acesso a mentoria e momentos de networking com grandes líderes, além de participar de diversos programas de desenvolvimento pessoal e profissional oferecidos pela instituição.

Os critérios de avaliação são observados pela organização por meio de excelência acadêmica e profissional, alto potencial intelectual, competências como liderança, empreendedorismo, proatividade, criatividade, ética e gosto por desafios. A instituição também leva em conta, durante o processo seletivo, o nível de comprometimento do candidato com o Brasil.

“Há 27 anos, selecionamos os jovens mais brilhantes do país para integrar a nossa rede. Cada um deles recebe todo o suporte necessário para alavancar sua carreira e, acima de tudo, transformar o país e deixar um legado para as futuras gerações. Nossos bolsistas passam a fazer parte de uma rede formada por gente boa, que é referência nos mais diversos setores de atuação”, explica Leonardo Gomes, responsável pela seleção do programa.

Os interessados devem fazer a inscrição pelo site https://lideres.estudar.org.br/?utm_source=SiteExterno&utm_medium=ParceiroP&utm_campaign=PRL%C3%ADderesEstudar.

Sobre a Fundação Estudar

A Fundação Estudar é uma organização sem fins lucrativos que acredita que o Brasil será um país melhor se tivermos mais jovens determinados a seguir uma trajetória de impacto. Criada em 1991, a instituição tem como objetivo disseminar uma cultura de excelência e alavancar os estudos e a carreira de universitários e recém-formados por meio da formação de uma comunidade de líderes, do estímulo à experiência acadêmica no exterior e do apoio à tomada de decisão de carreira. Mais informações: www.estudar.org.br.

Fonte Alessandra Gardezani – Loures Consultoria