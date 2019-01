Prefeito de Lagarto cobra melhoria no abastecimento de água ao Governador

08/01/19 - 15:54:40

O prefeito Valmir Monteiro participou, ao lado do deputado eleito Ibrain Monteiro, de uma reunião com o Governador Belivado Chagas. A pauta principal do encontro foi cobrar melhorias para os lagartenses, entre elas a regularização do abastecimento de água no Município.

A principal demanda da população são as constantes falta de água, que afeta a qualidade de vida em Lagarto. “Precisamos urgentemente de uma solução, o povo não pode mais ficar dias sem água em suas torneiras para atender suas necessidades básicas. Água é vida”, sustentou o gestor.

Outro tema tratado no encontro que aconteceu nesta terça-feira, 8, foi a obra de duplicação da adutora de abastecimento de água. “Aguardamos um posicionamento junto ao Ministério Público para que seja concedida a cessão dentro da legalidade”, concluiu Ibrain Monteiro.

Fonte e foto assessoria