Prefeito Diógenes Almeida dá mais uma passo rumo ao concurso público

08/01/19 - 16:16:52

O prefeito de Tobias Barreto, Diógenes Almeida, anunciou a empresa que realizará o Concurso Público municipal para provimentos de vagas da Administração Geral. Entre as três empresas que concorreram à licitação, a SEPROD – Serviço de Processamento de Dados Ltda, foi a vencedora e será responsável por elaborar o edital e aplicar as provas objetiva e de título.

O prefeito enfatizou a importância do concurso público ressaltando que já realizou dois deles em sua primeira administração e que agora caminha para o terceiro. Diógenes Almeida também destacou a necessidade de os tobienses se prepararem para a prova e, assim, assumirem as vagas.

A SEPROD já realizou certames em diversos outros municípios, como Itabaiana, Areia Branca, Monte Alegre e Estância. Com a escolha da empresa o próximo passo é a elaboração e divulgação do edital e a execução do concurso.

Foto assessoria

Por: Gerliano Brito