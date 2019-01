Prefeitura promove processo de remoção interno para professores da rede

Começou, nesta segunda-feira, 7, e prossegue até a sexta-feira, 11, as inscrições para o ‘Processo de Remoção a Pedido’ voltado para os professores efetivos da rede pública municipal de ensino de Aracaju. A remoção é uma movimentação do ocupante do cargo do magistério de uma unidade de ensino (ou de um órgão da Secretaria da Educação) para outra. Esta mudança de lotação ocorre sem que o servidor sofra qualquer alteração na situação funcional. Os interessados em participar do processo podem realizar as inscrições no protocolo geral da Secretaria Municipal da Educação (Semed), no bairro Grageru, no horário das 8h às 12h e das 14h às 16h.

Para a professora Maria José Henrique Santana do Nascimento, que atua Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Dom José Vicente Távora, no bairro Industrial, o processo veio em boa hora. “No momento em que eu vi o edital, que poderia solicitar a remoção para outro local de trabalho, fiquei muito animada. É uma ótima oportunidade para quem já atua na rede e que, por algum motivo, precisa trabalhar em outro espaço. Essa medida significa melhoria na qualidade de vida do professor, que poderá lecionar, por exemplo, no bairro onde mora. Além disso, este é um processo democrático e transparente, que garante a participação de todos os interessados. A Semed e a Prefeitura de Aracaju estão de parabéns”, elogiou.

O diretor do Departamento de Gestão de Pessoal, Jeilson Santos Assunção, relembrou os principais critérios do edital. “Este é um processo que só pode participar o professor que preencher, de forma cumulativa, uma série de requisitos. Entre eles não estar em estágio probatório, nem respondendo a nenhum processo administrativo disciplinar, não ter sido removido nos últimos dois anos, não estar de licença para trato de interesse particular ou para a realização de cursos”, destacou. Jeilson também ressaltou que as inscrições dos candidatos devem ser feitas por intermédio de requerimento e que é possível optar por até duas unidades de ensino. “Todas estas informações estão no edital do processo, que pode ser conferido na edição 4065 do Diário Oficial do Município, no site da Prefeitura”, destacou.