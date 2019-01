PRESIDENTE DA APAE DE ITABAIANA: “QUEM CONTOU ESTA ASNEIRA?”

08/01/19 - 13:08:09

Asneiras. Foi assim que a presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itabaiana (APAE), Ilenói Costa Silva, rebateu as acusações veiculadas na última edição online do jornal Cinform.

Em entrevista ao programa Jornal da Capital, 1° Edição, Ilenói ficou surpresa ao ser questionada pelo radialista Alex Henrique sobre a informação que a associação que preside não estava recebendo repasse por parte da prefeitura. “Quem contou essa asneira”? indagou.

Diante do que foi exposto pelo semanário, onde diz “que a prefeita Carminha Mendonça está mais preocupada com os preparativos de uma viagem da filha do que pagar as verbas de subvenções”, a presidente da APAE de Itabaiana foi enfática. “Essa informação não procede. Ela viaja com o dinheiro dela e a verba de subvenção é paga com dinheiro da prefeitura”. E completou. “É assim ou estou equivocada”?

SOBRE AS SUBVENÇÕES

Ainda de acordo com Ilenói, as informações divulgadas pelo jornal Cinform são infundadas e não correspondem aos fatos. Isso porque em anos anteriores, como em 2017/2018, por exemplo, os períodos sempre terminavam com dividas em subvenções, o que não ocorreu entre 2018/2019.

“Essa informação não procede. Não me foi questionado sobre esse assunto e não entramos o ano em debito de maneira alguma. Isso não procede”. E finalizou. “Não sou uma pessoa leviana, não falo mentiras, se você me questiona eu falo a verdade”.

Da assessoria