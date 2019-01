Proprietários de veículos já podem emitir Licenciamento Anual 2019

08/01/19 - 15:48:16

Os proprietários de veículos com qualquer final de placa já podem imprimir o Documento Único de Arrecadação (DUA) para o Licenciamento Anual 2019 nos canais de atendimento do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/SE). Em cinco dias úteis deste ano, cerca de 5 mil pessoas já quitaram o licenciamento com o desconto de 10% no valor do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), que poderá ser obtido para pagamentos até o dia 28 de fevereiro.

Para maior comodidade dos usuários, o Detran/SE enviará para a casa dos proprietários o DUA com desconto até o fim de janeiro. Caso a correspondência não chegue ao endereço neste prazo, basta buscar os canais de comunicação da autarquia – totens, portal de autoatendimento (www.detran.se.gov.br), aplicativo ‘Detran-SE Digital’ ou os caixas eletrônicos do Banese – para imprimir o boleto.

Há também a opção de pagar o licenciamento no mês correspondente ao final de placa do veículo, segundo a tabela de Licenciamento/IPVA 2019 (disponível no site). Para isso, também é necessário imprimir o DUA, que poderá ser quitado em cota única ou parcelado por meio de cartão de crédito, através da opção “PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO”, no site da autarquia.

Atualização de endereço

Ao escolher o recebimento do documento em casa, o usuário deve estar sempre atento à atualização do endereço cadastrado no Detran/SE. Já nas unidades de atendimento da autarquia, apenas o proprietário do veículo (nome que consta no documento) ou seu procurador legal tem acesso à retirada do Certificado de Registro de Licenciamento Veicular (CRLV).

Ascom – Detran/SE