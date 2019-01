PSS da Saúde: Aprovados da 1ª à 8ª convocação são chamados para concluir contratação

A Fundação Hospitalar de Saúde (FHS) está convocando todos os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS), da 1ª à 8ª convocação, que tenham se apresentado e que ainda não concluíram o processo de contração, para se apresentar no departamento de Recursos Humanos (RH) da FHS até a próxima quinta-feira, 10, até 16h.

Segundo o diretor operacional da Fundação Hospitalar de Saúde, Ives Deda Gonçalves, até o momento, foram divulgadas oito listas de chamada convocando candidatos para diversas funções. “O candidato vai até a Secretaria de Estado da Saúde (SES), apresenta a documentação e, se estiver correta, ele então se dirige ao RH e recebe uma lista de documentos e exames a serem apresentados no ato da contratação. Nessas oito convocações, muitas pessoas já estão com a lotação descrita, já trouxeram algumas documentações, mas não terminaram todo o processo no RH. A FHS lançou esse comunicado para que as pessoas o façam até a próxima quinta-feira”, explica o diretor.

Os cargos oferecidos nesse PSS foram: Auxiliar de consultório, Condutor de veículo – Samu, Condutor de Motolância Samu, Instrumentador Cirúrgico, Técnico de Enfermagem, Técnico de Enfermagem Samu, Técnico de Farmácia, Técnico de Imobilização Ortopédica, Técnico em Radiologia e Técnico em Radioterapia, Cardiologia, Cardiologia Pediátrica, Cirurgia Geral, Cirurgia Plástica, Cirurgia Torácica, Cirurgia Vascular, Clinica Geral, Endoscopia, Gastroenterologia, Ginecologia-Obstetrícia, Infectologia, Intensivo Adulto, Intensivo pediátrico, Neonatologia, Urgência e Emergência, Neuroclínica, Oftalmologia, Oncologia Clínica, Ortopedia, Ortopedia Pediátrica, Pediatria, Radiologia, Radioterapia, Regulador, Ultrassonografia, Assistente Social, Biomédico, Cirurgião Buco-Maxilo Facial, Enfermeiro, Enfermeiro Samu, Enfermeiro obstétrico, Farmacêutico, Radiologista, Radioterapeuta, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Psicólogo, Terapeuta