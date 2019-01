SEGURANÇA REDUZ 44,61% DOS GASTOS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS

Com a implementação de um plano estratégico destinado à otimização dos custos operacionais das instituições que compõem a segurança pública de Sergipe, a SSP reduziu neste início do ano em 44,61% o gasto com o aluguel de imóveis. Unidades especializadas das polícias Civil e Militar, o Instituto de Identificação e várias outros setores foram transferidos para prédios próprios; o que gera uma economia prevista de R$ 1,2 milhão em relação ao valor gasto durante o ano de 2018.

De acordo com o levantamento feito pela SSP, o gasto mensal com aluguéis de imóveis para essas instituições foi de R$ 248.327,77; o que representou um valor total de R$ 2,9 milhões em 2018. Com a transferência de unidades como o Departamento de Narcóticos (Denarc), o Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) e o Instituto de Identificação e outras unidades na capital e interior, o custo por mês será de R$ 134.357,00; representado o total de R$ 1,6 milhão. Uma redução de R$ 1.298.581,34.

No caso da Polícia Civil, o Denarc, antes localizado em um imóvel locado no bairro São José, foi transferido para o prédio onde funciona a 10ª Delegacia Metropolitana (10ª DM), no conjunto Bugio, na Zona Norte da Capital. A mudança propiciou um maior espaço para os processos de investigação da unidade e custódia de itens apreendidos; além da economia com o aluguel. O antigo imóvel representava um gasto de R$ 4,5 mil mensais, um total anual de R$ 54 mil.

Já no tocante à Polícia Militar, o Getam, situado antes em um imóvel alugado também na mesma região, foi transferido para um prédio próprio do Governo do Estado, localizado na avenida Maranhão, no bairro José Conrado de Araújo. Com a transferência da unidade, a SSP irá economizar mensalmente o valor de R$ 11.538,65; que correspondia a um custo total de R$ 69.231,90 durante os meses no qual ocupou o antigo imóvel.

No âmbito da Coordenadoria Geral de Perícias (Cogerp), o Instituto de Identificação e o de Criminalística também passaram a funcionar em um prédio próprio. No caso do Instituto de Identificação, a mudança da unidade representou melhorias no atendimento ao cidadão e uma redução de R$ 54.779 por mês, o que totalizou R$ 657.349 até o mês de setembro, quando mudou de endereço para rua Porto da Folha, 345, no Getúlio Vargas.

Os esforços e planejamentos para redução de custos no tocante às despesas com aluguéis representam o compromisso da SSP com a otimização dos valores destinados a melhoria na segurança pública da população sergipana. Com a redução de gastos com aluguéis, os recursos passam a ser investidos em equipamentos, ampliação do efetivo e melhor capacitação dos policiais, peritos e papiloscopistas.