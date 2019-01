TRABALHO DE ANDRÉ MOURA BENEFICIA MUNICÍPIOS SERGIPANOS

08/01/19 - 05:11:55

Nesta sexta-feira (04), o deputado federal André Moura (PSC-SE) iniciou as atividades do fim de semana pelo interior de Sergipe no município de Siriri para, ao lado do prefeito Zé Rosa entregar à população um ônibus escolar, adquirido com recursos do PAR, programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) , e uma retroescavadeira, com recursos viabilizados por ele junto à Codevasf; o caminhão compactador de lixo deverá ser entregue nos próximos dias.

“Ao longo do seu mandato André destinou mais de R$ 7 milhões para o município. Hoje cumpriu mais um compromisso assumido, e que muito nos orgulha”, disse o prefeito.

Lazer para Umbaúba – Indo de um lado a outro do estado, André Moura participou da inauguração da reforma da praça Gil Soares, a última das quatro para as quais destinou emenda do Ministério do Turismo no valor de R$ 388 mil [as praças Santos, do Cuscuz e de Eventos foram entregues em. Maio de 2018]. Também foram entregues quatro motocultivadoras para beneficiar os assentamentos do município adquiridos com recursos da Codevasf.

Saúde em Japaratuba – No sábado (05) foi a vez da prefeita Lara entregar cinco caminhonetes para ampliar atendimento do Programa de Saúde da Família do município para sete equipes com a chegada dos veículos comprados com. Recursos do Fundo Nacional de Saúde dentro das especificações recomendadas pelo Ministério da Saúde.

Segundo André Moura, estas entregas de equipamentos e inaugurações fazem parte de todo seu empenho e trabalho para deixar a vida dos sergipanos com mais qualidade.

Foto AssCom/AM

Por Marcelo Gomes