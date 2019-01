A culpa é da Prefeitura

09/01/19 - 07:42:36

A única culpada pelo crescimento do transporte clandestino de passageiros em Aracaju é a Prefeitura. O elevado preço das passagens de ônibus, a falta de uma fiscalização para impedir que as empresas baguncem o sistema e a ausência de uma política definida para o setor estimulam a pirataria. Diante de tudo isso, desempregados resolvem fazer renda transportando passageiros. Sem outra opção, os suplicantes pagam caro para se aboletarem em inseguros carros velhos e motocicletas. Portanto, de nada adianta apertar a fiscalização ou aumentar o valor das multas aplicadas aos clandestinos. Enquanto a Prefeitura não tiver coragem de exigir das empresas de ônibus que ofereçam um serviço de qualidade e com preços razoáveis, o aracajuano continuará colocando a vida em risco para se deslocar pelas ruas e avenidas da capital em veículos caindo aos pedaços e dirigidos sabe-se lá por quem. Uma lástima!

Aposta no pai

Caso o presidente da Assembleia, Luciano Bispo (MDB), não assuma o próximo mandato, o favorito na disputa pela presidência do Legislativo é o deputado Garibalde Mendonça (MDB). O pessedista Jeferson Andrade também quer a cadeira de Bispo. E o jovem parlamentar aposta na força e experiência do pai e ex-deputado Ulices Andrade, atual presidente do Tribunal de Contas do Estado. Caso Jeferson seja eleito, pai e filho comandarão a Assembleia e o poderoso TCE. O que será que o governador Belivaldo Chagas (PSD) está achando disso? Marminino!

Consome menos

O consumidor está mais consciente na hora de comprar. Segundo estudo da agência global Havas, 85% da população entendem que o progresso não está em consumir mais, mas em consumir melhor, enquanto 75% acreditam que um consumo exagerado pode impor riscos ao planeta e à sociedade. 45% dos entrevistados, no entanto, disseram ser usual comprar itens e produtos de que não precisam.

Último a saber

E o deputado estadual eleito Zezinho Sobral (Podemos) desconhece que pode ser o novo líder do governo na Assembleia. Diferente do que divulgaram setores da imprensa, Zezinho jura que jamais tratou com alguém sobre este assunto. Ouvido pelo Jornal da Cidade, o parlamentar afirmou ser a escolha do líder exclusiva do governador Belivaldo Chagas e “uma grande missão para o deputado que for indicado como líder”. Então, tá!

Viva a diversidade

Duas jovens universitárias se casaram ontem, no Fórum da zona norte de Aracaju. A cerimônia ocorreu 25 dias após uma magistrada ter se recusado a celebrar a união civil. Diante a repercussão negativa do fato e da pronta intervenção da OAB, o Tribunal de Justiça determinou que outra juíza casasse as duas moças. Que o casal seja feliz para sempre!

Voto negado

O senador eleito Alessandro Vieira (PPS) não vota nem a pau em Renan Calheiros (MDB) para a presidência do Senado. Ele disse ao site Antagonista que o nome do emedebista está muito longe de ser consenso:“Não existe a menor possibilidade de ele receber o meu voto”, disse Vieira. Segundo o senador, “o recado dado nas urnas é no sentido contrário do perfil que o senador Renan tem”. Aff Maria!

Rosa vermelha

Será na próxima quarta-feira (16), o Seminário e Exposição “Rosa Vermelha Luxemburgo”. Marcado para começar às 19h30, o evento vai acontecer na Escola do Legislativo, localizada no centro de Aracaju. Serão palestrantes os doutores Valter Pomar e Alexandrina Luz Conceição. Segundo a deputada estadual Ana Lúcia, o seminário visacelebrar “o legado revolucionário de uma mulher que alcançou os nossos dias como um símbolo da luta pelo socialismo”. Prestigie!

Visita de cortesia

E quem esteve com a vice-governadora Eliane Aquino (PT) foi Aíres Nascimento, secretária de Mulheres Trabalhadoras Rurais da FETASE. A petista comemorou a visita e elogiou a atuação da líder sindical: “sei do trabalho que Aíres realiza junto às mulheres de Poço Verde”, frisou Aquino.

Saúde preocupa

O deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC) anda preocupado com a crise da saúde pública em Aracaju. Ontem, ele esteve na Unidade de Saúde Nestor Piva, que foi reaberta após ter sido interditada, sábado passado, pelo Conselho Regional de Medicina. “A Prefeitura precisa alinhar soluções para que a população não fique desassistida”, cobrou Gilmar. Certíssimo!

Livres para voar

Cerca de 120 pássaros ganharam a liberdade no interior de Sergipe. Vendidas numa feira de Lagarto, as aves foram apreendidas pelo Pelotão Ambiental da Polícia Militar e soltas na zona rural do município. Infelizmente, os policiais não conseguiram prender os traficantes de animais silvestres que, certamente, vão continuar com este comércio ilegal. Crendeuspai!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Notícia, em 2 de janeiro de 1895.

