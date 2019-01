EM DEZEMBRO, FORAM VENDIDOS 1647 VEÍCULOS NOVOS EM SERGIPE

09/01/19 - 16:40:30

Análise realizada pelo Boletim Sergipe Econômico, parceria do Núcleo de Informações Econômicas (NIE) da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (FIES) e do Departamento de Economia da UFS, com base nos dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (FENABRAVE), apontou que as vendas de veículos novos no estado totalizaram 1.647 unidades, em dezembro deste ano.

O número de veículos novos aqui referido, diz respeito à soma dos montantes de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus licenciados, pela primeira vez, no período em análise. O primeiro emplacamento do veículo é considerado como venda, por causa do prazo estabelecido em lei para isto. Ou seja, o prazo é de 15 (quinze) dias consecutivos após a data de saída do veículo da loja, localizada no estado.

Em termos relativos, verificou-se aumento de 1,2%, em relação às vendas de dezembro do ano passado. No comparativo com o mês imediatamente anterior, novembro último, registrou-se expansão de 12,8%.

No acumulado do ano (janeiro a dezembro), as vendas totalizaram 16.582 unidades, registrando redução de 1,6% sobre o mesmo período do ano passado.

Vendas por segmento em Dezembro/2018

As vendas de automóveis e comerciais leves totalizaram 1.518 unidades, apresentando um decréscimo de 3,7%, em relação a dezembro de 2017. Quando comparado com o mês imediatamente anterior, novembro último, notou-se um aumento de 9,1%. No último mês do ano corrente, as vendas nesse segmento recuaram 3%, em relação ao mesmo intervalo de 2017.

Entre os veículos pesados, o segmento de caminhões registrou a comercialização de 100 unidades, no mês analisado. De janeiro a dezembro deste ano, o segmento teve um aumento de 45,2% nas vendas quando comparado com o mesmo período do ano anterior.

Já o segmento de ônibus comercializou vinte e nove unidades no mês de dezembro último, apresentando progresso nas vendas de 383,3% quando comparado ao mês anterior (novembro/2018). No ano (de janeiro a dezembro), as vendas de ônibus somaram 114 unidades.

Outros segmentos em Dezembro/2018

As vendas e o licenciamento de ciclomotores, motocicletas e motonetas, a partir de 50 cilindradas, de acordo com a Lei 13.154/2015, somaram 1.038 unidades, no mês em análise, assinalando um decréscimo de 0,9% na comparação com o mês de dezembro do ano passado. Já em relação ao último mês de novembro, houve decréscimo de 6,2%. No acumulado do ano, entre janeiro e dezembro, foram vendidas 13.741 unidades.

NIE/FIES