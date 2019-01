Emsurb realiza manutenção em pontos de descarte irregular que foram transformados em jardins

09/01/19 - 06:17:40

As equipes da Diretoria de Operações da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) dedicaram os primeiros dias de 2019 ao trabalho de manutenção em pontos de descarte irregular que receberam intervenção de paisagismo e foram transformados em jardins. As ações, que acontecem de forma planejada, são coordenadas pela Gerência de Áreas Verdes, que analisa para cada tipo de espaço o serviço a ser desenvolvido.

Desde o início da semana passada, as equipes estão empenhadas na manutenção dos jardins das avenidas Tancredo Neves e Alexandre Alcino, além dos bairros Aruana e 18 do Forte. Nesta terça-feira, 8, foi a vez do ponto situado na rua A, no bairro Cidade Nova, receber a ação de revitalização que acontece em média a cada 45 dias. “Durante a manutenção fitossanitária, os agentes retiram o excesso de folhagens e repõem algumas mudas ornamentais e terra, quando necessário. Também analisamos as condições do solo para saber a necessidade de adubação e executamos feitos os serviços de capinação e podação”, explicou a coordenadora de Paisagismo, Kamila Santana.

Segundo a Diretoria de Operações, já foram realizadas 61 revitalizações em diversos bairros da cidade, a exemplo do Luzia, Soledade, Inácio Barbosa, Novo Paraíso, Santa Maria, 17 de Março, e região da Zona de Expansão, beneficiando a população e tornando o ambiente mais agradável.

Satisfação

Da porta de casa, no bairro Cidade Nova, o senhor Geraldo dos Santos acompanhou satisfeito o trabalho da equipe. O aposentado também recebeu com bons olhos a iniciativa da administração municipal. “Depois do serviço de vocês a nossa rua melhorou cem por cento. Antes a gente não podia nem ficar sentado na porta por conta da quantidade de insetos que se espalhava no amontoado de lixo e entulho jogado pela própria população. Agora o lugar está mais agradável”, comentou.

O tom de satisfação pela transformação da paisagem nas proximidades de suas residências, também no bairro Cidade Nova, se fez presente nas palavras das donas de casa, Edna Maria dos Santos e Miralda dos Santos. Segundo elas, após a intervenção paisagística, os finais de tarde passaram a ser mais prazerosos e possibilitaram a vizinhança um tipo de distração diferente através dos cuidados com as plantas. “Antes desse jardim, a população jogava lixo e até animais mortos e agora isso não acontece mais. Esse jardim agradou tanto que até alguns vizinhos passaram a ter gosto pelas plantas e chegam até a se revezar para molhar elas.Todo final de tarde eu sento aqui na porta e fico só admirando enquanto coloco os assuntos em dia”, informou dona Miralda.

Descarte irregular é crime

A Prefeitura de Aracaju tem realizado monitoramento constante do descarte irregular de lixo e busca conscientizar a população sobre a gravidade da ação. O ato é considerado crime, de acordo com a Lei Municipal vigente de nº 4.452/2013. As denúncias podem ser feitas pela população à Guarda Municipal por meio do telefone 153 ou do Whatsapp 98166-7790, pela Sema no telefone 3225-4151 ou através da Ouvidoria da Emsurb, pelo número 3021-9908.

Foto: Felipe Goettenauer