Estudantes lagartenses se destacam todos os anos em Olimpíadas do conhecimento

09/01/19 - 14:03:08

Matrículas da Rede Municipal de Ensino estão abertas até o dia 11 de janeiro. Venha construir sua história de sucesso com a gente.

Os lagartenses sempre se destacam nacionalmente em diversas habilidades e conhecimentos; e com os estudantes não poderia ser diferente. Prova disso é que as escolas da rede pública municipal sempre são destaques em olimpíadas do saber.

Destaca-se a Olimpíada Brasileira de Informática (OBI), onde 40 alunos receberam certificados de “ALUNOS DESTAQUES” das escolas públicas do Estado de Sergipe.

Outro orgulho lagartense é Marcos Vinícius, aluno do Colégio Estadual Professor Abelardo Romero Dantas (Polivalente), mas que cursou todo o seu Ensino Fundamental na Escola Municipal Frei Cristóvão de Santo Hilário. Orgulhosos pela medalha de bronze obtida na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica 2018 (OBA), o prefeito Valmir Monteiro, acompanhado pela secretária de Educação Vanda Monteiro, lhe prestaram uma homenagem com uma placa de honra ao mérito.

Em 2017, os alunos da Escola Municipal Mateus José de Oliveira também foram premiados com seus trabalhos na X Olimpíada Ambiental de Sergipe com o tema: ‘Água residual: o que fazer e como podemos reutilizar’? O intuito foi conscientizar os professores e toda comunidade escolar quanto à importância da reutilização da água.

Também no ano de 2017, a Escola Manoel de Paula foi premiada na Olimpíada Ambiental. Foram produzidos cartazes, poemas, cartilhas, quadrinhos, maquetes e pintura em tela com o objetivo de aprendermos sobre a importância do reaproveitamento da água. Foram premiadas a Professora Valdileide Valadares dos Santos Almeida – em primeiro lugar no Estado de Sergipe (na categoria de projetos), e a aluna Maria Clara Silva de Jesus (na categoria de Arte e maquete).

A secretária de Educação de Vanda Monteiro não mensura o orgulho e a satisfação. “Mediante o empenho conjunto com os nossos professores, percebemos que estamos no caminho certo. Nossos alunos se superam a cada dia, graças o método de aprendizagem aplicado nas unidades de ensino”, enalteceu.

Fonte e foto assessoria