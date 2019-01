Ex-diretor da CDL, Adilson Robert, morre aos 80 anos

09/01/19 - 10:37:06

Sócio-proprietário das lojas “Irmãos Figueiredo”, no ramo de roupas, o também ex-diretor e ex-vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Aracaju (CDL), Adilson Roberto Franco Barreto, morreu na madrugada desta quarta, 09, aos 80 anos de idade.

Seu corpo está sendo velado na Colina da Saudade, no bairro Santa Lúcia, Aracaju, local onde também será sepultado. Adilson Barreto, como era conhecido pelos colegas e empresários do comércio, foi um destacado líder do movimento lojista, tendo ocupado cargos em diversas diretorias da CDL, desde 1977 até 2011. Ele assumiu vários postos até se tornar vice-presidente da entidade.

Brenno Barreto, atual presidente da CDL, em nome de sua diretoria, externa à família enlutada as condolências e pesar, ao tempo em que reconhece toda luta do empresário enquanto ser atuante e destacado no comércio sergipano, bem como na sua participação em favor da organização dos lojistas de Aracaju.

Da assessoria