Governo do Estado investiu cerca de R$ 254 milhões em obras de Infraestrutura no ano de 2018

09/01/19 - 17:17:04

Obras foram iniciadas nos segmentos de Educação, Segurança Pública, Cultura, Esporte, entre outros, em diversos municípios sergipanos. No total, 107 obras estão sendo realizadas, enquanto 76 já foram concluídas

Ao longo do ano de 2018, o Governo de Sergipe realizou diversas obras de infraestrutura pelo estado. De acordo com dados fornecidos pela Secretaria de Estado da Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano (Seinfra), somente no ano passado, 107 obras foram iniciadas, totalizando um investimento de cerca de R$ 254 milhões.

Além disso, também foram concluídas outras 76 obras que juntas, somam um montante de cerca de R$ 257 milhões. Os projetos contemplaram áreas como Educação, Inclusão Social, Esporte, Segurança Pública, Habitação, além de pavimentação asfáltica, recuperação de rodovias, obras de saneamento e esgotamento sanitário. Para o governador Belivaldo Chagas, os investimentos reforçam a preocupação da gestão estadual em promover melhorias aos sergipanos, em diversos aspectos.

“No ano passado, colocamos em prática muitos projetos, alguns deles já concluídos e que estão modificando cenários em todo o estado, como também outros em andamento e que deverão ser entregues em breve. As pavimentações de ruas, por exemplo, melhoraram e muito a vida da população que vive no interior do estado. As rodovias revitalizadas também auxiliam quem circula pelos municípios. Enfim, tivemos também obras no âmbito da segurança, da cultura. Procuramos olhar um pouco para cada um dos segmentos e queremos continuar trabalhando dessa forma, para atender todos os sergipanos”, destacou o governador.

Na capital Aracaju, por exemplo, houve a inauguração da interligação das Avenidas Rio de Janeiro e Gasoduto, através da via Etelvino Alves de Lima, uma das principais obras de mobilidade urbana dos últimos tempos. Também houve a duplicação e construção das áreas de lazer da Euclides Figueiredo, mudando o cenário do local e proporcionando mais conforto e segurança à população que circula pela região.

Em Itabaiana, a construção do novo Centro de Abastecimento (Ceasa), que está em andamento, impressiona quem passa pela BR-235. Tendo investimentos no valor de R$ 30.689.968,93, provenientes do Programa de Apoio ao Investimento dos Estados (Proinveste), o governo de Sergipe dá celeridade à construção do espaço.

Edificada na estrada para a Mata da Raposa, próxima à BR-235, em um terreno de 34.528,87 m², o futuro empreendimento terá uma área construída de 10.652,58 m², com três blocos, uma praça de alimentação e estacionamento para carga e descarga. Além de atender a um anseio da população, em especial os comerciantes, a obra modificará para melhor os rumos da economia na região.

Esporte, Educação e Cultura

No campo do esporte, o Governo do Estado inaugurou o moderno Ginásio de Itabaiana – maior espaço poliesportivo do interior do estado, com investimento total de R$ 16 milhões, provenientes do Programa Sergipe Cidades.

Em Pedrinhas, foi entregue o Estádio de Futebol Roberto Silva, um espaço de quase 16 mil m², que já tem modificado o cenário esportivo da região Sul. No município de Itabaianinha, o governo também atua na reforma do Ginásio de Esportes do município, obra que está em andamento.

No ano de 2018, o Governo dedicou investimentos ao segmento da Educação, com a reforma e ampliação de sete escolas. São elas: Colégio Atheneu (Aracaju), Escola Jacintho Figueiredo (Aracaju), Escola Reunidas 8 de maio (Aracaju), Escola Olavo Bilac (Aracaju), Escola Manoel Bonfim (Arauá), Escola Profissionalizante de Umbaúba e a Escola Profissionalizante de Nossa Senhora do Socorro.

No segmento da cultura, o Governo também inaugurou mais uma opção de lazer e turismo em Aracaju: o Largo da Gente Sergipana. A instalação artística urbana integrada à paisagem natural do rio Sergipe e ao Centro Histórico de Aracaju fortalece a identidade cultural do povo sergipano e contribui com o potencial turístico do estado, além de já é considerado uma referência de valorização e preservação da arte e da cultura do povo sergipano. O investimento foi de cerca de R$ 6 milhões.

Houve investimentos, ainda, no Centro de Criatividade, que recebeu reforma e ampliação, com inauguração no primeiro semestre do ano passado e um investimento de cerca de R$ 3, 9 milhões. A estrutura metálica da cobertura do espaço cultural foi recuperada, foi feita a revisão das esquadrias e foram implantados novos sistemas de climatização, de Proteção contra Descargas Atmosféricas, de Irrigação e Sonorização – isolamento acústico. Foram implantados pisos em concreto desempolado e em paralelepípedo e o muro no entorno do centro foi recuperado. Foram instalados rampas de acesso para deficientes, guarda-corpo e corrimão.

Pavimentação de ruas e recuperação de rodovias

Também no ano de 2018, o Governo do Estado realizou investimentos históricos, através do Proinveste, em pavimentação asfáltica e granítica de dezenas de municípios sergipanos. Algumas delas já estão concluídas, como em Areia Branca, Barra dos Coqueiros, Itabaianinha, Nossa Senhora do Socorro, Canindé de São Francisco, Cumbe, General Maynard, Malhador, Propriá, Siriri e Tobias Barreto.

Também entraram em projeto de recuperação e revitalização as rodovias de acesso ao município de São Miguel do Aleixo, Frei Paulo (Povoado Serra Redonda), Rodovia Itabaiana/Itaporanga, Rodovia Japoatã/Propriá, Rodovia Nossa Senhora Aparecida/Povoado Cruz das Graças, Nossa Senhora de Lourdes/Povoado Escurial, Rodovia Pirambu/Pacatuba e Rodovia Umabúba/Povoado Queimada Grande.

Segurança Pública

Os investimentos também contemplaram a área de Segurança Pública, a exemplo da construção do Instituto Médico Legal (IML), em andamento. Situada no Povoado Tabocas em Nossa Senhora do Socorro, nas proximidades do Presídio Feminino e a aproximadamente 15 km de Aracaju, a obra tem investimentos na ordem de R$10.494.091,20 e, quando concluída, terá 2.500,00 m² de área construída em um terreno de 17.400,00 m².

Outra obra importante que está sengo erguida é a Unidade Socioeducativa de Internação Masculina, no Conjunto Marcos Freire I, em Nossa Senhora do Socorro. Tendo investimentos na ordem de R$ 15.936.303,57, provenientes do Governo Federal através da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e por intermédio da Fundação Renascer, a unidade socioeducativa de internação masculina está em funcionamento e atende 84 internos.

Fonte e foto assessoria