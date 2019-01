Prefeitura de Socorro finaliza 1ª edição do ano do Movimento Pró-Emprego

09/01/19 - 14:09:13

Desde o início da gestão do prefeito Padre Inaldo cerca de 16 mil socorrenses foram capacitados

Foi encerrado nesta quarta-feira, 09, no Centro Cidadão Alcides Fontes do conjunto Jardim a 1ª edição ano do Movimento Pró-Emprego. De iniciativa da Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, através da Secretaria Municipal de Trabalho (Semtrab), as ações ocorridas entres os dias 02 e 09 de janeiro nos conjuntos Piabeta, Marcos Freire III, Parque dos Faróis, Jardim, Povoado Taiçoca de Fora e sede do município, tiveram como objetivo qualificar os cidadãos e encaminhá-los ao mercado de trabalho.

Além da pré-seleção para encaminhamento ao mercado do trabalho, por meio de parcerias firmadas com empresas privadas, e consultoria jurídica, também foram disponibilizados aos socorrenses 40 cursos profissionalizantes. Figura entre os mais procurados desta edição os cursos de informática básica e avançada, auxiliar de produção e logística, farmácia, bombeiro civil, operador de caixa e termoelétrica.

De acordo com o secretário de Trabalho, Alessandro Santos, desde o início da gestão do prefeito Padre Inaldo cerca de 16 mil socorrenses foram capacitados. “A avaliação que fazemos desta edição é totalmente positiva, uma vez que a qualificação profissional é o primeiro passo para aumentar as chances dentro do mercado de trabalho. A Prefeitura e as Secretarias de Trabalho e Assistência Social disponibilizaram 8 mil vagas de cursos profissionalizantes direcionados para o setor da economia que mais emprega que é o comércio, serviço e indústria. Além de visitar essas seis localidades, o objetivo desse primeiro semestre é também visitar outras comunidades para atingir o número de vagas disponibilizadas e capacitar os socorrenses”, disse o secretário.

Ainda de acordo com o secretário, Nossa Senhora do Socorro é referência no Estado ao promover qualificação profissional. “A Prefeitura contabilizou um saldo positivo na geração de emprego de aproximadamente 9 mil empregos, socorrenses que ingressaram no mercado de trabalho graças ao trabalho de qualificação oferecido pela Prefeitura, possibilitando mais chances do indivíduo concorrer e preencher vagas”, finalizou.

Desempregado a três anos, Antônio Santos ver no movimento uma oportunidade de conquistar o seu tão sonhado emprego. “O município tá trazendo oportunidade ao seu povo, essa iniciativa é algo que veio a calhar porque o desemprego ainda é grande. Estou na torcida para que as portas sem abram pra mim e para essas pessoas que estão aqui”, disse.

Já o jovem Gustavo Rodrigues veio em busca de qualificação profissional. “Eu estou em busca de ampliar meus conhecimentos e através do curso de frentista ou bombeiro civil conseguir o meu emprego”, disse.

Fonte e foto assessoria