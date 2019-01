CABO AMINTAS VOLTA A AFIRMAR QUE PODE RENUNCIAR AO MANDATO

09/01/19 - 07:31:22

Cabo Amintas volta a falar da possível renúncia ao mandato e revela que perseguição política estaria relacionada à sua postura combativa contra esquemas de corrupção.

Na manhã desta terça-feira, 8, o vereador de Aracaju, Cabo Amintas (PTB), foi entrevistado pelos jornalistas Rosalvo Nogueira e Paulo Souza, na Jovem PAN Aracaju. Durante a entrevista o vereador voltou a falar das ameaças sofridas e da possibilidade de renunciar ao mandato. O parlamentar disse que conversou com a família durante as festas de fim de ano alertando sobre os últimos acontecimentos, mas, ressaltou também que enquanto estiver como vereador continuará combatendo os corruptos.

“Eu tenho recebido recados de ameaças e tenho como provar que ouvi de políticos que devo deixar algumas coisas quietas, que eu pare por aí, é melhor você ficar quieto. Entendemos isso como ameaça e estamos buscando os órgãos competentes para nos auxiliar e para ter uma certa segurança que nesse momento não temos”, declarou referindo-se também à segurança de sua família.

Em seguida, o vereador foi questionado se essas as ameaças estariam relacionadas com a sua participação nas discussões políticas das CPI’s que foram travadas e que ainda não tiveram resultados. Amintas respondeu que sabe de um inquérito policial em andamento e que tem buscado se aprofundar nas investigações. “Eu, inclusive, estive no Departamento de Crimes Contra a Ordem Tributária e Administração Pública (Deotap) buscando informações de uma investigação sobre a máfia de eventos no estado de Sergipe que infelizmente ainda não foi concluído. Fui ao Ministério Público para verificar isso e as ameaças estão chegando, as pessoas podem pensar que estou intimidado, mas não estou. Posso deixar a política partidária e continuar combatendo a corrupção”, salientou.

Reconhecendo que a situação é perigosa e afeta a integridade física dele e da família, o vereador revelou que tem juntado provas. “Já temos documentos, que não estão em minha casa e nem coma minha família, para deixar bem claro. Deixamos documentos, vídeos e áudios guardados fora do estado que revelam como o esquema de corrupção nas festas e eventos ocorrem envolvendo políticos e empresários. Infelizmente as pessoas que tentam revelar isso acabam sendo alvos desses corruptos!”, lamentou.

Por fim, Amintas ainda mencionou que Sergipe será notícia nacional mais uma vez quando essa investigação de corrupção vier à tona, o que, segundo o parlamentar, não deve demorar a acontecer.

Fonte: Assessoria de imprensa do parlamentar.