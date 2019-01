Projeto ‘Adote uma Rua’ será realidade em Aracaju

09/01/19 - 14:36:24

Mais uma vez, as boas práticas demonstram que o público e o privado podem caminhar lado a lado em benefício de toda a sociedade. Isso mesmo. O Projeto ‘Adote uma Rua’ deverá ser implantado ainda este ano na Capital.

De autoria do vereador Fábio Meireles (PPS), o projeto tem como objetivo promover parcerias entre o Poder Público e a iniciativa particular para urbanização, manutenção e conservação de ruas de Aracaju, reduzindo os custos do município com essas áreas que são importantes para assegurar o bem-estar e melhoria da qualidade de vida da população.

Além disso, oportuniza à iniciativa privada envolver-se com o embelezamento da cidade, cumprindo sua função social enquanto empresa/organização responsável.

“Fico muito feliz em ser o autor de um projeto como esse. Há muito tempo, deixou de ser apenas tarefa do Executivo transformar a cidade em um lugar cada vez melhor. A prova está aí com a realização dos festejos juninos e também do Natal Iluminado. Quando existe a soma de esforços, a realidade é muito melhor”, ressalta o vereador Fábio Meireles.

É importante ressaltar que, embora a iniciativa do ‘Adote uma Rua’ seja particular, o controle continua sob responsabilidade da Prefeitura, assim como a aprovação dos projetos e dos convênios para implantação desta ação.

Ou seja, o convênio somente será concretizado com a anuência do Poder Público. Aracaju, assim como todas as outras capitais do Brasil, possui muitas ruas que necessitam de cuidados especiais e que vão além daqueles disponibilizados pelo Executivo.

Como contrapartida, a pessoa jurídica ou física poderá fazer publicidade, de forma ordeira, na rua adotada. Além disso, o adotante deve seguir alguns critérios, a exemplo de ter residência ou, em caso de empresa, ser estabelecida na rua que deseja adotar e limitando-se ao número máximo de três ruas.

Por Assessoria Parlamentar

Foto: Gilton Rosas/CMA