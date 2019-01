Secretaria de Estado da Saúde acompanha acolhimento de refugiados venezuelanos

09/01/19 - 17:24:44

As Secretaria de Estado da Saúde (SES), através das diretorias de Atenção e Vigilância em Saúde, em parceria com o Ministério da Saúde (MS) e a Secretaria de Saúde do Município de Aracaju (SMS), recepcionou, nesta quarta-feira, 9, grupo composto por 35 refugiados venezuelanos que ficarão sob os cuidados da Associação da Arquidiocese de Aracaju, Caritas Brasileira. A chegada ao Aeroporto Santa Maria ocorreu às 14h30. A viagem foi realizada por um avião da Força Aérea Brasileira (FAB). Dos 35, 25 permanecerão em Aracaju aos cuidados da Arquidiocese e os outros 10 serão encaminhados para o município Nossa Senhora da Glória.

Segundo a coordenadora da Rede de Urgência da SES, Jurema Viana, o Ministério da Saúde (MS) providenciou, através da Secretaria de Estado da Saúde de Roraima (SESAU) e da Secretaria Municipal da Saúde de Boa Vista (SMSA) a vacinação de todas as 35 pessoas, com 14 dias de antecedência, para as vacinas de febre amarela e tríplice viral. Para receberem autorização de viagem, passaram por avaliação médica um dia antes do embarque.

“Em Sergipe, nós estamos garantindo uma viatura de suporte básico do SAMU para acompanhar o trajeto do aeroporto até Caritas, no bairro Industrial, como também o desembarque. Caso alguém tenha alguma descompensação, algum mal em decorrência da viagem, poderá ser atendido inicialmente pela equipe da UBS e, se for necessário deslocamento, a gente vai fazer essa orientação para atendimento em um pronto socorro da capital” explicou Jurema.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), de acordo com Jurema, já está acionada e vai assumir os cuidados de rotina aplicados quando se tem a chegada de pessoas novas dentro do território. “A vigilância sanitária do município visitou a sede de Caritas Brasileira e todos os procedimentos já estão sendo observados e devidamente monitorados”, concluiu a coordenadora.

Fonte e foto assessoria