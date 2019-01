Especialista Flávio Muniz vai ministrar o curso “Fortuna Digital” em Aracaju

Após o sucesso do curso Redes Sociais com ênfase em marketing digital, o palestrante e especialista número 1 no google, Flávio Muniz, retorna à Aracaju no dia 11 maio (sábado) com o seu mais novo curso, o Fortuna Digital. A nova ementa aborda diversos temas para você empreender e crescer utilizando o mundo digital através de sites e redes sociais. Organizado pela FM Assessoria em parceria com a Jota Digital, o evento será realizado na Neoworking (Rua Vila Cristina, nº 382, bairro São José), das 9h às 17h.

A ementa do curso será dividida em três módulos: Planejamento para o sucesso, estratégias infalíveis em marketing digital e o fortuna digital. Segundo o palestrante, o novo curso é direcionado para profissionais, empreendedores, estudantes e interessados em construir FORTUNA através do Digital. Flávio Muniz, nesta nova experiência, ensina as técnicas de marketing digital que o levaram ao topo.

Sobre o Palestrante

Flávio Muniz é Gestor da Agência Espalhando Marketing Digital, Profissional de Marketing e Especialista em Marketing Político e Propaganda Eleitoral pela ECA-USP. Possui vasta experiência em Marketing Digital com centenas de cases em SEO e Mídias Sociais, realizou extensões em Digital Marketing and Online Strategies em Harvard (Boston) | 2013 e UCLA (Los Angeles) | 2015. Ministrou palestras que transformaram profissionais e negócios em mais de 10 estados brasileiros. Com ênfase em Marketing de Relacionamento, Marketing Digital e Vendas, mostrou de forma simples como os participantes podem atingir seus sonhos mais desejados.

Investimento

R$ 240 (2x no cartão) ou R$ 220 à vista.

Mais informações:

Felipe Martins (79) 9.9855-2275

João Bosco (79) 9.8111-5000

Confira abaixo a ementa completa do curso:

Planejamento para o Sucesso – (MÓDULO 01)

A Origem – O que pensa o seu cliente?

Construindo a Reputação Online

Modelagem – O que fazem os bem sucedidos na internet.

Mapa Mental – O passo a passo da Fortuna Digital

Superando Objeções

Os 5 pilares da Autoridade Digital

Como construir sua Fonte de Tráfego

Cronologia das Redes Sociais até os dias de hoje

Estatísticas sobre o uso das Redes Sociais no Brasil

Gestão de Crises e Conflitos nas mídias sociais

Estratégias Infalíveis em Marketing Digital (MÓDULO 02)

Preço x Valor

Conteúdo Gratuito – Geração de Valor para seu negócio

Copy – O que Mairo Vergara nos ensina além do Inglês?

E-mail Marketing para captura de leads

Instagram Marketing gerando auto-autoridade

A melhor estratégia no Facebook Ads

Impacto X Conversão

Storytelling – Enfeitiçando clientes em 3 passos.

Persuasão e Influência Online

Transparência

Planejamento > Alinhamento

Fortuna Digital – SIM, Se eu consegui você também consegue! (MÓDULO 03)

Dinâmica da Fortuna Digital – O primeiro passo!

Renda Passiva Online – da poupança para o milhão!

Como definir uma BIG IDEIA?

3 Redes Sociais para ganhar dinheiro em 2019

Twitter – Ferramenta de Backlinks

Snap Chat – Engajando “Influenciadores”

Google Plus como ferramenta de SEO

Google Analytcs – Vendo através da Matrix

Os Segredos do SEO – Seu site no topo do Google!

Blog – Por que nada substitui o que é “seu”

Dúvidas, considerações Finais

