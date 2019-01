HOMEM É PRESO E NEGA TER PARTICIPADO DO ASSASSINATO DE PM

10/01/19 - 12:49:25

Policiais militares do 9º BPM prenderam na manhã desta quinta-feira (10) um homem que fez uma família refém para fugir de um cerco policial montado em frente a residência localizada no Povoado Aguada, no município de Carmópolis.

As informações são de que no momento da prisão, o suspeito mantinha como refém duas crianças que ele tinha como escudo humano. Os policiais agiram rápido e conseguiram prender o elemento e libertar as vitimas.

O homem identificado como sendo Givaldo dos Santos, que a princípio estava sendo acusado de participar do assassinato do sargento Bispo, em Itaporanga, negou que tenha participado do crime e disse que era uma “armação” para ele.

Givaldo está recolhido no Cope e a polícia continua as investigações para descobrir se realmente ele não participou do crime.

Com informações e foto de Gordinho do Povo Noticias