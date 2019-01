PC CUMPRE 5 MANDADOS DE PRISÃO CONTRA UM HOMEM EM ARACAJU

10/01/19 - 13:25:39

O homem é suspeito de roubar diversos objetos e agir com muita violência nas ações criminosas

A Polícia Civil, por meio da 9ª Delegacia Metropolitana (9ª DM), prendeu um suspeito de praticar diversos roubos na região do bairro Santa Maria, na cidade de Aracaju. A detenção ocorreu em cumprimento a cinco mandados de prisão cumpridos durante a manhã da quarta-feira, 9.

O suspeito foi identificado como Igor Clayton Souza Gonçalves, conhecido como “Kiko”. De acordo com as investigações, ele atuava em localidades como o conjunto Valadares, bairro 17 de Março e invasão das Mangabeiras.

Segundo as denúncias, nas ações criminosas, Igor Clayton agia com bastante violência, intimidava as vítimas e roubava diversos objetos, como aparelhos celulares e outros eletrônicos.

A polícia conta que, diante dos boletins de ocorrência feitos pela população local, foram iniciadas as investigações que resultaram nos cinco inquéritos. Perante as evidências, foram representados os mandados de prisão e deferidos pelo Poder Judiciário. O acusado foi detido e encontra-se à disposição da Justiça.

A Polícia Civil ressalta a importância da população na conclusão das investigações sobre crimes e prisão dos acusados. Informações e denúncias podem ser repassadas de forma anônima por meio do Disque Denúncia 181 ou pelo aplicativo Disque Denúncia SE.

SSP