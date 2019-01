PC PRENDE UMA MULHER ACUSADA DE ROUBAR IDOSA DE 82 ANOS

10/01/19 - 13:44:57

O crime aconteceu na cidade de Cedro de São João

Policiais Civis das cidades de Malhada dos Bois, Cedro de São João e São Francisco prenderam no final da tarde de ontem, 09, Gabriele dos Santos de Lima, 21 anos, em cumprimento a mandado de prisão expedido pelo juízo da Comarca de Cedro de São João. Ela é apontada como autora do roubo que chamou à atenção dos moradores da cidade de Cedro de São João, ocorrido em 14 de novembro de 2018 e que teve como vítima uma idosa de 82 anos.

A vítima morava sozinha, quando a acusada se aproximou pedindo ajuda No momento que a idosa abriu a porta da casa, foi atingida por socos e a vítima caiu ao chão, momento em que Gabriela invadiu a casa, revirou os pertences da mulher e roubou a quantia de R$270,00.

A presa confessou a autoria do crime e afirmou que cometeu o delito porque estava precisando do dinheiro para pagar uma dívida de drogas. Ela será encaminhada para uma delegacia de Aracaju e, em seguida, ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da justiça .

A delegada Maria Zulnária informa ainda que a autora fugiu após o cometimento do delito e foi localizada no final da tarde de ontem no município de Telha.

Fonte e foto SSP