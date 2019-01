Pré-Universitário do Governo de Sergipe continua com inscrição aberta

10/01/19 - 14:20:03

Estão sendo ofertadas 5.580 vagas e não será cobrada taxa pela inscrição dos candidatos

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc)/ Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase), prossegue com as inscrições do Processo Seletivo do Curso Pré-Universitário até às 23h59 de 13 de janeiro de 2019. A inscrição deverá ser feita através do endereço eletrônico www.seed.se.gov.br. Estão sendo ofertadas 5.580 vagas e não será cobrada taxa pela inscrição dos candidatos.

Ao efetuar a inscrição, o aluno deverá escolher o local de prova, o polo em que deseja concorrer à vaga e a Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol). O candidato interessado deverá ser egresso da Rede Pública ou estudante concluinte do Ensino Médio da Rede Pública de Ensino no ano letivo de 2019.

A prova de seleção será realizada no dia 27 de janeiro de 2019, no horário das 8h30 às 13h, e os locais de realização das provas serão divulgados em 21 de janeiro, através do portal do Pré-Universitário. De acordo com o diretor do Dase, Fábio Leite, há algumas novidades para os alunos.

“Esse ano nós aumentamos o número de questões e inserimos a prova de Redação no processo seletivo, que até então não tinha. Nossa expectativa é de que a quantidade de inscritos supere a dos anos anteriores, que seja mais concorrido. Outra novidade que vale ressaltar também é que o secretário de Educação, professor Josué Modesto, autorizou que disponibilizemos todo o material pedagógico do Pré-Universitário fornecido ao longo do ano nas redes sociais e no site da Seed”, afirmou.

Prova e resultado

As provas para o Processo Seletivo 2019 do Programa Pré-Universitário compreenderão as seguintes áreas do conhecimento: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias e Redação. A prova conterá um total de 60 (sessenta) questões objetivas e uma redação.

A divulgação do gabarito oficial ocorrerá no dia 1º de fevereiro, também no portal do Pré-Universitário. Já a lista dos candidatos classificados será divulgada no dia 13 de fevereiro.

Os candidatos classificados deverão realizar sua matrícula no período de 13 a 15 de fevereiro, munidos de uma fotografia 3×4 recente, bem como a cópia legível dos seguintes documentos: Carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência; documento (certificado ou declaração) atestando que o candidato concluiu o Ensino Médio. Para os candidatos que ainda irão concluir o nível de ensino médio será necessário apresentar declaração atestando que está regularmente matriculado ou apto para cursar a 3ª Série do Ensino Médio regular ou EJAEM no ano de 2019. As aulas estão previstas para começarem em 18 de fevereiro de 2019.

Ações

Durante todo o ano, o curso Pré-Universitário realiza diversas ações com o objetivo de preparar os alunos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem): Revisões Regionais, Treinando com Pesos, Oficina de Redação, Simulado Online, Simula Enem, Revisão Final, entre outras.

Nos últimos dois anos, cerca de 8 mil estudantes da rede estadual passaram no Enem e outros vestibulares, sendo 3.489 aprovados em 2016 e 4.476 aprovados em 2017.

Fonte e foto assessoria