Vereador denuncia descaso da prefeitura com moradores do Mosqueiro

10/01/19 - 09:32:06

Falta de saneamento básico, esgoto a céu aberto, rua sem calçamento, falta de pontos de ônibus para a população, essa é a triste realidade dos moradores do bairro Mosqueiro. Atendendo a uma demanda dos cidadãos, o vereador Lucas Aribé (PSB), visitou a Travessa Miguel Arcanjo dos Santos, localizada no povoado Escurial e percebeu na prática o que os moradores enfrentam diariamente devido às péssimas condições de infraestrutura que ainda existe na localidade.

“Apesar de ser uma região com um dos principais pontos turísticos de Aracaju que é a Orla Pôr do Sol, o Mosqueiro apresenta uma realidade bem diferente que o poder público divulga para os turistas e para os aracajuanos como uma cidade da qualidade de vida, quando na verdade essa qualidade de vida não existe”, destacou Lucas.

A falta de saneamento básico é crescente e a contaminação acontece por diversos fatores e por conta de todos esses problemas, a população dos povoados da região pede maior atenção da prefeitura de Aracaju e explica que tem direito de ter uma qualidade de vida digna porque paga seus impostos.

“Eu como pessoa com deficiência visual e morador do bairro há dez anos, desejo não conviver mais com o mau cheiro do esgoto a céu aberto, além dos males causados por ele como a transmissão de doenças e quem sabe um dia poder circular tranquilamente por onde moro sem muitos obstáculos. No verão, o acúmulo de poeira é muito grande e no inverno a lama toma conta das ruas e as casas ficam alagadas”, pontuou Leiz de Jesus.

O presidente da Associação dos Moradores do bairro Mosqueiro, Genivaldo da Conceição, pede urgência para que a prefeitura de Aracaju realize uma obra de saneamento básico e calçamento na região para o bem da população. “O que nós pedimos não é favor não, é o que temos por direito porque o Mosqueiro está abandonado. Aqui não temos uma praça, um campo de futebol, não tem área de lazer, não tem pontos de ônibus e a nossa comunidade é carente de tudo”, destacou Genivaldo.

