ANDRÉ INAUGURA POSTO SAÚDE NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA

11/01/19 - 05:21:33

Nesta quinta-feira (10), as 55 famílias moradoras do assentamento Joélia Lima, no município de Indiaroba têm muito o que comemorar. Foi inaugurada a Unidade Básica de Saúde Miralda Fausto dos Santos com recursos do Ministério da Saúde obtidos pelo deputado federal André Moura (PSC-SE).

A obra teve investimento de cerca de R$ 500 mil com início em abril de 2018. Segundo o prefeito, Adinaldo Nascimento, serão mais de 200 pessoas assistidas. “Há muito tempo os moradores do assentamento solicitavam um posto de saúde, para não precisarem se deslocar até a sede ou povoado mais próximo. Esse sonho se realizou graças ao trabalho do deputado André, a quem nosso município muito tem a agradecer”, ressaltou.

A assentada Vera Lúcia Santana comemorou a inauguração da unidade de saúde: “Agora a gente vai poder marcar nossos exames sem precisar ir para cidade. É mais espaço e conforto para todos”.

André Moura salientou que não somente o prefeito, mas a própria população lhe fez esse pedido. “Ando muito pelos assentamentos e no Joélia Lima, o principal pedido foi este, para atender às crianças, aos mais idosos, às gestantes e todos que precisam de acompanhamento médico. É assim que eu desenvolvo meu trabalho parlamentar, ouvindo as necessidades e indo em busca de suas realizações”, concluiu.

AssCom/AM

Foto: Jeff Moura