TCE/SE: CONSELHEIRO HILDEGARDS AZEVEDO MORRE AOS 82 ANOS

11/01/19 - 12:33:58

​Faleceu na manhã desta sexta-feira, 11, aos 82 anos, o conselheiro aposentado do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Hildegards Azevedo, devido a complicações decorrentes de uma neoplasia pulmonar.

Segundo familiares, o velório ocorrerá no Cemitério Colina da Saudade, em Aracaju, no turno da tarde, com sepultamento previsto para às 17h, no mesmo local.

Hildegards foi nomeado conselheiro do TCE/SE em 21/11/86, ocupando vaga deixada pelo conselheiro Carlos Alberto Barros Sampaio, um dos membros fundadores do órgão. Na Corte, antes de aposentar-se, em 12/12/2006, ocupou as funções de corregedor-geral, vice-presidente e presidente.

Em meio às suas passagens pela vida pública, foi ainda secretário de Estado de Governo (1983), secretário-chefe do gabinete civil (1984) e secretário de Estado da Fazenda (1985).

Ao tomar conhecimento, o conselheiro-presidente do TCE/SE, Ulices Andrade, manifestou condolências aos familiares e destacou a atuação do conselheiro Hildegards como “um profissional competente e dedicado que muito contribuiu para o controle externo brasileiro”.

Fonte e foto TCE