População do bairro Bomfim é beneficiada com entrega de complexo esportivo

11/01/19 - 15:50:10

O Serviço Social da Indústria (SESI), em parceria com a centenária Indústria Têxtil Constâncio Vieira (CIT), realiza mais uma ação de responsabilidade social no bairro Bomfim, localizado no município de Estância, em Sergipe. O evento aconteceu na tarde da última quarta-feira, 09, quando a comunidade se reuniu e vibrou com a entrega do Complexo Esportivo Nelson Emídio dos Santos, que irá proporcionar um espaço para prática esportiva e, consequentemente uma melhor qualidade de vida à população.

A cerimônia foi iniciada com o discurso emocionado do empresário José Nelson de Araújo Santos, filho do homenageado que deu nome ao complexo, Nelson Emídio do Santos, o saudoso riachãoense, que por quase 50 anos agregou à CIT o seu trabalho e dedicação. O empresário agradeceu a parceria do SESI e mencionou gratidão também ao responsável pela homenagem, o diretor-presidente do grupo Roberto Constâncio Vieira Filho, idealizador do projeto social Pro Bomfim.

A entrega das quadras contou com a presença do presidente da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (FIES), Eduardo Prado de Oliveira, que auxiliou no tradicional ato de cortar a fita, que simboliza a finalização da obra e, na ocasião, ainda reforçou o compromisso do SESI com a sociedade. “Esta parceria faz jus aos princípios do Serviço Social da Indústria, que é justamente trabalhar pelo desenvolvimento e bem-estar dos que atuam na área e também da comunidade em que fazem parte”, afirma.

Estiveram também presentes na inauguração o prefeito de Estância, Gilson Andrade, o superintendente do SESI Sergipe Acrizio Campos, colaboradores da instituição, integrantes do projeto Pro Bomfim, familiares do homenageado e moradores do local. A cerimônia de inauguração foi encerrada com um torneio simbólico de três modalidades: Handebol, Futsal e Society, com a participação de seleções esportivas do município, bem como times representantes da indústria.

Fonte e foto Unicom/FIES